R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l 2 3 n o v e m b r e r e s t a u n a d a t a c h e p e s a e n o r m e m e n t e n e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a d e l P a e s e . N e l 1 9 8 0 , i n p o c h i s e c o n d i , i l t e r r e m o t o d e l l ’ I r p i n i a s c o n v o l s e v i t e , t e r r i t o r i e c o m u n i t à , l a s c i a n d o m i g l i a i a d i v i t t i m e e u n ’ e r e d i t à c h e a n c o r a o g g i s e n t i a m o v i v a . R i c o r d a r e n o n s i g n i f i c a r i p e t e r e l a c r o n a c a d e l d o l o r e , m a r e s t i t u i r e d i g n i t à a u n a s t o r i a f a t t a d i p e r s o n e , d i s a c r i f i c i , d i r i c o s t r u z i o n i m a t e r i a l i e i n t e r i o r i . È u n d o v e r e c i v i l e . D a q u e l l a t r a g e d i a n a c q u e r o n u o v e c o n s a p e v o l e z z e , u n a m o d e r n a P r o t e z i o n e C i v i l e , u n d i v e r s o r a p p o r t o t r a S t a t o e t e r r i t o r i f r a g i l i " . L o s c r i v e i n u n a n o t a T o n i R i c c i a r d i , v i c e c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a . " O g g i - s o t t o l i n e a - r i n n o v i a m o l a m e m o r i a , c h e p r i m a o p o i d o v r à e s s e r e c o n d i v i s a , c o n i l r i s p e t t o c h e s i d e v e a l l e v i t t i m e e a c h i , n e g l i a n n i , h a t r a s f o r m a t o l a f e r i t a i n r e s p o n s a b i l i t à e i m p e g n o . L ’ I r p i n i a c i r i c o r d a c h e p r e v e n z i o n e e c u r a d e l t e r r i t o r i o n o n s o n o s l o g a n , m a s c e l t e q u o t i d i a n e c h e c o s t r u i s c o n o f u t u r o . A 4 5 a n n i d a q u e l 2 3 n o v e m b r e , l a m e m o r i a r i m a n e u n p a t r i m o n i o d a c u s t o d i r e e t r a s m e t t e r e " , c o n c l u d e R i c c i a r d i .