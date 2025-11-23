R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e i l m i n i s t r o M u s u m e c i n o n è i n g r a d o d i c o n t r o l l a r e n e m m e n o c i ò c h e v i e n e p u b b l i c a t o s u i p r o p r i c a n a l i s o c i a l , a l l o r a c ’ è d a v v e r o d a p r e o c c u p a r s i p e r t u t t o i l r e s t o . È t r o p p o f a c i l e s c a r i c a r e o g n i r e s p o n s a b i l i t à s u l l e a g e n z i e d i c o m u n i c a z i o n e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d d e l l a C a m e r a , T o n i R i c c i a r d i . " S o l o d u e g i o r n i f a l ’ u f f i c i o s t a m p a d e l m i n i s t r o G i u l i s i é d o v u t o d i m e t t e r e p e r a v e r f a t t o ‘ a u t o n o m a m e n t e ’ c a m p a g n a e l e t t o r a l e d a i p r o f i l i i s t i t u z i o n a l i d e l M i C , o g g i a s s i s t i a m o a u n n u o v o e p i s o d i o : l a p u b b l i c a z i o n e , s u i c a n a l i d e l m i n i s t r o M u s u m e c i , d i u n p o s t c o m m e m o r a t i v o p e r i l t e r r e m o t o d e l l ’ I r p i n i a c o r r e d a t o d a u n a f o t o d e l s i s m a d i A m a t r i c e . M a q u i n o n s i t r a t t a s o l o d i u n e r r o r e t e c n i c o : s i a m o d i f r o n t e a u n a g e s t i o n e s u p e r f i c i a l e d e l l a m e m o r i a e d e l l a c o m u n i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e . U n a g e s t i o n e c h e m a n c a d i r i s p e t t o a c o m u n i t à c h e h a n n o v i s s u t o t r a g e d i e p r o f o n d e e c h e m e r i t a n o b e n a l t r o t r a t t a m e n t o " . " L a d e s t r a p a r l a s p e s s o d i m e m o r i a , m a e p i s o d i c o m e q u e s t o l a f a n n o a p p a r i r e q u a n t o m e n o s c i a t t a e i n c a p a c e d i p r e n d e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a c h e l e c o m p e t e . L a l e g i s l a t u r a è a n c o r a l u n g a : s a r e b b e i l c a s o c h e c h i h a r u o l i i s t i t u z i o n a l i s i a s s u m e s s e f i n a l m e n t e l ’ o n e r e e l ’ o n o r e c h e t a l i r u o l i c o m p o r t a n o . C i a s p e t t i a m o i l s o l i t o s c a r i c a b a r i l e c h e g i à s t i a m o l e g g e n d o m a q u i l e r e s p o n s a b i l i t à s o n o p o l i t i c h e " .