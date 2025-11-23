T e h e r a n , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e l l ' i n t e l l i g e n c e i r a n i a n o h a a f f e r m a t o c h e c i s o n o s t a t i t e n t a t i v i d a p a r t e d i P a e s i s t r a n i e r i , t r a c u i S t a t i U n i t i e I s r a e l e , d i c o l p i r e l a G u i d a S u p r e m a d e l l ' I r a n , l ' a y a t o l l a h A l i K h a m e n e i , e d e s t a b i l i z z a r e l a R e p u b b l i c a I s l a m i c a . L o h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i s t a m p a n a z i o n a l e I s n a . " C o l o r o c h e a g i s c o n o i n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n s a p e v o l m e n t e o i n c o n s a p e v o l m e n t e , s o n o a g e n t i i n f i l t r a t i d e l n e m i c o " , h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e l l i g e n c e E s m a i l K h a t i b , r i f e r e n d o s i d i r e t t a m e n t e a I s r a e l e e a g l i S t a t i U n i t i .