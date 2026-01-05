T e h e r a n , 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a g i u s t i z i a n o n m o s t r e r à " a l c u n a i n d u l g e n z a " n e i c o n f r o n t i d e i " r i v o l t o s i " . L o h a d e t t o i l c a p o d e l l a M a g i s t r a t u r a i r a n i a n a G h o l a m h o s s e i n M o h s e n i E j e ï , n e l n o n o g i o r n o d i p r o t e s t e n e l P a e s e , p u r r i c o n o s c e n d o i l d i r i t t o l e g i t t i m o a m a n i f e s t a r e p e r r i v e n d i c a z i o n i e c o n o m i c h e . " O r d i n o a l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e e a i p r o c u r a t o r i d i t u t t o i l P a e s e d i a g i r e i n c o n f o r m i t à c o n l a l e g g e e c o n d e t e r m i n a z i o n e c o n t r o i r i v o l t o s i e c o l o r o c h e l i s o s t e n g o n o e d i n o n m o s t r a r e a l c u n a i n d u l g e n z a n é c o m p i a c e n z a " , h a d i c h i a r a t o M o h s e n i E j e ï , c i t a t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a d e l p o t e r e g i u d i z i a r i o M i z a n , a g g i u n g e n d o c h e " l a R e p u b b l i c a i s l a m i c a a s c o l t a i m a n i f e s t a n t i e i c r i t i c i e l i c o n s i d e r a d i s t i n t i d a i r i v o l t o s i " .