R o m a , 1 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - “ N o n l a s c i a m o n u l l a d i i n t e n t a t o p e r s o s t e n e r e i l p o p o l o i r a n i a n o . R a g a z z e e r a g a z z i s c e n d o n o i n s t r a d a s a p e n d o c h e p o t r e b b e r o n o n t o r n a r e a c a s a . S f i d a n o l a r e p r e s s i o n e e l e p a l l o t t o l e d e l r e g i m e d e g l i A y a t o l l a h . C h i e d i a m o u n i n t e r v e n t o m u l t i l a t e r a l e c o n c r e t o " . L o d i c e R i c c a r d o m a g i s e g r e t a r i o d i + E u r o p a . " L ’ I t a l i a d e v e l a v o r a r e c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a , l e N a z i o n i U n i t e e g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i p r o m u o v e n d o s a n z i o n i m i r a t e c o n t r o i r e s p o n s a b i l i d e l l a r e p r e s s i o n e , r a f f o r z a r e i l s o s t e g n o a l l e i n d a g i n i i n t e r n a z i o n a l i s u i c r i m i n i c o m m e s s i , d i f e n d e r e i l d i r i t t o a l l ’ i n f o r m a z i o n e e o f f r i r e p r o t e z i o n e a c h i è c o s t r e t t o a f u g g i r e " , a g g i u n g e M a g i .