T e h e r a n , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o d i s c u t e r à d e l p r o g r a m m a n u c l e a r e d e l P a e s e d u r a n t e u n a v i s i t a a P a r i g i q u e s t a s e t t i m a n a . L o r e s o n o t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i r a n i a n o . L ' i n c o n t r o t r a A b b a s A r a g h c h i e i l s u o o m o l o g o f r a n c e s e J e a n N o e l B a r r o t a v v e r r à d o p o l a r i c h i e s t a d e l l a F r a n c i a a l l ' I r a n d i c o n s e n t i r e a l l ' A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e n e r g i a a t o m i c a ( A i e a ) l ' a c c e s s o a i p r i n c i p a l i s i t i n u c l e a r i , c o m p r e s i q u e l l i b o m b a r d a t i d u r a n t e l a g u e r r a d i 1 2 g i o r n i c o n I s r a e l e a g i u g n o .