Teheran, 25 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri iraniano discuterà del programma nucleare del Paese durante una visita a Parigi questa settimana. Lo reso noto il ministero degli Esteri iraniano. L'incontro tra Abbas Araghchi e il suo omologo francese Jean Noel Barrot avverrà dopo la richiesta della Francia all'Iran di consentire all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) l'accesso ai principali siti nucleari, compresi quelli bombardati durante la guerra di 12 giorni con Israele a giugno.
Iran: Araghchi discute con Barrot del programma nucleare iraniano
25 novembre, 2025 • 09:00