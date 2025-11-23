R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S e c o n d o q u a n t o e m e r s o a l l a f e s t a d e i 2 5 a n n i d i R e p u b b l i c a B a r i , i d a t i s u l l e i n t e r c e t t a z i o n i f o r n i t i d a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o s a r e b b e r o i n a t t e n d i b i l i e s t r u m e n t a l i , c o m e d i c h i a r a t o d a l c o m p o n e n t e d e l C s m E r n e s t o C a r b o n e e d a l p r o c u r a t o r e d i B a r i , R o b e r t o R o s s i . A l f i n e d i f a r e p i e n a l u c e s u l l a v i c e n d a , p r e s e n t e r ò u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e a l m i n i s t r o N o r d i o ” . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . “ L e p e r c e n t u a l i i n d i c a t e d a N o r d i o , d i a c c o g l i m e n t o d e l l e r i c h i e s t e d e i p m , s a r e b b e r o n o n v e r i t i e r e , s e c o n d o C a r b o n e . I n o l t r e s e m b r e r e b b e c h e n o n e s i s t a a l c u n s i s t e m a i n f o r m a t i z z a t o d i r a c c o l t a , i r e g i s t r i s a r e b b e r o c a r t a c e i e i n u m e r i d i f f u s i d a l m i n i s t e r o p o t r e b b e r o r i g u a r d a r e s o l o p o c h i c a s i s e l e z i o n a t i . S e c i ò f o s s e c o n f e r m a t o , c i r i t r o v e r e m m o d a v a n t i a u n a m a n i p o l a z i o n e d e i d a t i e d e l l a r e a l t à d e l l a g i u s t i z i a p e r s o s t e n e r e i n t e r e s s i p o l i t i c i e g i u s t i f i c a r e l a r i f o r m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , e c i ò s a r e b b e i n a c c e t t a b i l e . U n P a e s e s e r i o n o n p u ò p e r m e t t e r e c h e l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à d i v e n t i t e r r e n o d i p r o p a g a n d a ” , c o n c l u d e B o n e l l i .