R o m a , 1 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " I n u n p a e s e c h e i n v e c c h i a , l a p r e v i d e n z a d e v e p a r l a r e c o n i g i o v a n i . È p e r q u e s t o m o t i v o c h e s t i a m o i n v e s t e n d o s u l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , s u l l ' e f f i c i e n z a , s u l l a t r a s p a r e n z a e s u l l a q u a l i t à d e i s e r v i z i . E d è q u e s t a u n ' o c c a s i o n e p e r c h é u n i a m o l a c u l t u r a e l a m e m o r i a , p e r c h é P a l a z z o W e d e k i n d r a p p r e s e n t a l ' u n i o n e t r a l a m e m o r i a e l a v i s i o n e . È c o s ì c h e v o g l i a m o r e s t i t u i r e a l p a e s e c i ò c h e l a p r e v i d e n z a r a p p r e s e n t a d a s e m p r e : f i d u c i a , s o l i d a r i e t à e v i s i o n e " . S o n o l e p a r o l e d i G a b r i e l e F a v a , p r e s i d e n t e I n p s , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o a R o m a ' P a l a z z o W e d e k i n d : 1 0 0 a n n i d i f u t u r o . U n ’ e r e d i t à c h e g u a r d a a v a n t i ' , c h e c e l e b r a l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a c q u i s i z i o n e d e l P a l a z z o d a p a r t e d e l l ’ I s t i t u t o d i p r e v i d e n z a .