R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A c e n t o a n n i d a l l ’ a c q u i s i z i o n e d i P a l a z z o W e d e k i n d , l ’ I n p s c e l e b r a u n l u o g o s i m b o l o d e l l a p r o p r i a s t o r i a e d e l l e g a m e t r a l o S t a t o e i c i t t a d i n i . N e l c u o r e d i P i a z z a C o l o n n a , d o v e u n t e m p o s o r g e v a i l t e m p i o d e d i c a t o a M a r c o A u r e l i o , s i è t e n u t o l ’ e v e n t o “ P a l a z z o W e d e k i n d : 1 0 0 a n n i d i f u t u r o ” , u n ’ o c c a s i o n e p e r r i c o r d a r e c o m e i l p a t r i m o n i o a r c h i t e t t o n i c o e c u l t u r a l e d e l l ’ I s t i t u t o s i a p a r t e v i v a d e l l a s u a m i s s i o n e p u b b l i c a . L ’ i n c o n t r o , a p e r t o d a i s a l u t i d e l D i r e t t o r e g e n e r a l e V a l e r i a V i t t i m b e r g a , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i G i a n n i L e t t a , g i à D i r e t t o r e d e l q u o t i d i a n o I l T e m p o ; d e l C o l o n n e l l o G e r a r d o C e r v o n e , C a p o d e l l ’ U f f i c i o S t o r i c o d e l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e ; d i U m b e r t o C o s t i , d e l C o n s i g l i o D i r e t t i v o d e l l a F o n d a z i o n e S a r a g a t ; d i U m b e r t o C r o p p i , P r e s i d e n t e d e l l ’ A c c a d e m i a d i B e l l e A r t i d i R o m a ; e d i G i o v a n n i O r s i n a , D i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e P o l i t i c h e d e l l a L u i s s . A i n t r o d u r r e e m o d e r a r e i l a v o r i è s t a t o D i e g o D e F e l i c e , D i r e t t o r e C o m u n i c a z i o n e I n p s , c h e h a r i c o r d a t o c o m e i l P a l a z z o , p e r l a s u a p o s i z i o n e n e l c u o r e d e l l a C a p i t a l e , a b b i a a t t r a v e r s a t o d a p r o t a g o n i s t a m o l t i d e i m o m e n t i c r u c i a l i d e l l a s t o r i a p o l i t i c a e s o c i a l e d e l P a e s e . N e l l e c o n c l u s i o n i , i l P r e s i d e n t e G a b r i e l e F a v a h a s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e i d e n t i t a r i o d e l P a l a z z o e i l s u o l e g a m e c o n l a m i s s i o n e d e l l ’ I s t i t u t o : " C e l e b r a r e i l c e n t e n a r i o d e l l e g a m e t r a l ’ I n p s e P a l a z z o W e d e k i n d s i g n i f i c a c e l e b r a r e u n s e c o l o d i f i d u c i a e d i r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a . L e s e d i c i c o l o n n e i o n i c h e d i q u e s t o p a l a z z o r a p p r e s e n t a n o s t a b i l i t à e m i s u r a : l a s t e s s a s o l i d i t à c h e g u i d a i l n o s t r o I s t i t u t o n e l t r a s f o r m a r e l a p r e v i d e n z a i n u n a p i a t t a f o r m a d i d i r i t t i e o p p o r t u n i t à . O g g i , a c c a n t o a l l e c o l o n n e d i p i e t r a , s i i n n a l z a n o l e n u o v e c o l o n n e d i g i t a l i d e l w e l f a r e : d a t i , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o s t e n i b i l i t à e i n c l u s i o n e . È s u q u e s t e f o n d a m e n t a c h e s t i a m o c o s t r u e n d o u n a n u o v a a r c h i t e t t u r a s o c i a l e , c a p a c e d i r e s t i t u i r e v a l o r e , t e m p o e d i g n i t à a l l e p e r s o n e . L ’ I n p s n o n è s o l o i l c u s t o d e d e l l a p r e v i d e n z a i t a l i a n a : è u n l a b o r a t o r i o d i i n n o v a z i o n e p u b b l i c a , u n m o d e l l o r i c o n o s c i u t o i n E u r o p a p e r e f f i c i e n z a , p r o s s i m i t à e c a p a c i t à d i r i f o r m a . I l f u t u r o d e l P a e s e p a s s a a n c h e d a q u i : d a u n l u o g o c h e d a d u e m i l a a n n i m i s u r a i l t e m p o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à p u b b l i c a e d a q u a n d o è d i I n p s c o n t i n u a a f a r l o g u a r d a n d o a v a n t i , c o n l a f o r z a s i l e n z i o s a d i c h i t r a s f o r m a l a s t o r i a i n f u t u r o " . I l p r o g e t t o d e l C e n t e n a r i o , c u r a t o d a A n n a l i s a B i a n c o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i V a l e r i o D e h ò , h a p r o p o s t o u n p e r c o r s o c h e i n t r e c c i a a r t e , s t o r i a e i n n o v a z i o n e , c o n l e o p e r e d i l u c e d e l M a e s t r o R a i m o n d o G a l e a n o p r o i e t t a t e s u l c o l o n n a t o . L a l u c e , n e l l e o p e r e d i G a l e a n o , d i v e n t a l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e e s i m b o l o d i r i n a s c i t a : i l l u m i n a l e c o l o n n e d i P a l a z z o W e d e k i n d c o m e s e g n o d i c o n t i n u i t à t r a l a m e m o r i a e i l f u t u r o , r i c h i a m a n d o l a c a p a c i t à d e l l ’ I s t i t u t o d i g e n e r a r e n u o v a e n e r g i a s o c i a l e e c u l t u r a l e . L ’ e v e n t o è s t a t o a r r i c c h i t o d a u n i n t e r m e z z o m u s i c a l e d e l l a R o m a T r e O r c h e s t r a , c h e h a e s e g u i t o b r a n i d e l M a e s t r o E n n i o M o r r i c o n e . " A r t e , m u s i c a e m e m o r i a – h a s o t t o l i n e a t o D e F e l i c e – s i s o n o f u s e i n u n a g i o r n a t a c h e c e l e b r a l a b e l l e z z a c o m e v a l o r e p u b b l i c o , r i c o r d a n d o c h e u n ’ i s t i t u z i o n e v i v e n o n s o l o d i n o r m e , m a d i c u l t u r a e d i s e n s o d i a p p a r t e n e n z a " . U n ’ i n i z i a t i v a c h e h a u n i t o I s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , p e r r i a f f e r m a r e i l r u o l o d e l l ’ I n p s c o m e m o t o r e d e l w e l f a r e g e n e r a t i v o : u n s i s t e m a c h e n o n s i l i m i t a a d a s s i s t e r e , m a c h e a t t i v a e n e r g i e , p r o m u o v e c u l t u r a e g e n e r a f i d u c i a . P e r c h é i l f u t u r o , h a c o n c l u s o F a v a , " n o n s i a t t e n d e , s i c o s t r u i s c e . E n o i l o s t i a m o c o s t r u e n d o q u i , d o v e l a s t o r i a i n c o n t r a l a r e s p o n s a b i l i t à " .