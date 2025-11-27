R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o f a r e d e l l ' A q u i l a u n g r a n d e h u b d i c o m p e t e n z e i n m a n i e r a t a l e c h e n o n s o l t a n t o p o t r e m m o e s s e r e i n g r a d o d i a t t r a r r e a n c o r a p i ù i m p r e s e , a n c o r a p i ù a z i e n d e c h e s i o c c u p a n o d i i n n o v a z i o n e , m a s o p r a t t u t t o p e r c o s t r u i r e q u e l l e o p p o r t u n i t à c h e s e r v o n o a i n v e r t i r e i l p e r c o r s o d i s p o p o l a m e n t o d e l l e a r e e i n t e r n e , d i c u i l ' A q u i l a è u n o d e g l i e s e m p i p r i n c i p a l i " . C o s ì P i e r l u i g i B i o n d i , s i n d a c o d e l l ’ A q u i l a , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n o r g a n i z z a t a d a C t o I t a l y a R o m a , d a l t i t o l o ‘ L a R i p a r t e n z a ’ I l s i n d a c o h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a c i t t à , d u r a m e n t e c o l p i t a d a l t e r r e m o t o d e l 2 0 0 9 , s t i a o g g i c o s t r u e n d o u n n u o v o m o d e l l o d i s v i l u p p o f o n d a t o s u c o n o s c e n z a , r i c e r c a e i n v e s t i m e n t i m i r a t i . " L ’ A q u i l a s t a v i v e n d o l a r i p a r t e n z a c o n g r a n d e c o n s a p e v o l e z z a , c o n g r a n d e f o r z a e a n c h e c o n g r a n d e c o r a g g i o s u i t e m i d e l l ' i n n o v a z i o n e . N o i p u n t i a m o m o l t o s u q u e s t i a r g o m e n t i , a b b i a m o d e i l u o g h i d i f o r m a z i o n e f o n d a m e n t a l i , p e n s o a l l e n o s t r e d u e u n i v e r s i t à , a i l a b o r a t o r i d e l G r a n S a s s o , a t u t t o i l m o n d o d e l l ' a l t a f o r m a z i o n e a r t i s t i c a e m u s i c a l e i n c u i l ' i n n o v a z i o n e r e c i t a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e " . T r a i p r o g e t t i c h e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a q u e s t o p e r c o r s o , B i o n d i c i t a a n c h e l ’ a r r i v o d i n u o v e r e a l t à t e c n o l o g i c h e s u l t e r r i t o r i o . B r i g h t s t a r i n v e s t i r à o l t r e t r e m i l i o n i d i e u r o i n t r e a n n i p e r c r e a r e u n C e n t r o d i C o m p e t e n z a d i I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a S t r a t e g i c a “ G r a z i e a l l ’ i n v e s t i m e n t o d i B r i g h t s t a r c i s a r à u n i n s e d i a m e n t o r i v o l t o s o p r a t t u t t o a i g i o v a n i – c o n c l u d e – s i p a r t i r à c o n 1 5 u n i t à d i p e r s o n e c o n a l t a f o r m a z i o n e c h e p o t r a n n o m e t t e r s i i n g i o c o e i n v e r t i r e q u e l l a n a r r a z i o n e c h e v u o l e c h e l e o p p o r t u n i t à i n q u e s t o s e g m e n t o p r o d u t t i v o s i p o s s a n o t r o v a r e s o l t a n t o n e i g r a n d i h u b m e t r o p o l i t a n i ” .