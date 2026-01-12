R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n d i s c r e z i o n e r i p o r t a t a o g g i d a R e p u b b l i c a s u l c o s i d d e t t o ' s u p e r c o m m i s s a r i o ' a i l a v o r i p u b b l i c i m e t t e i n l u c e u n p r o b l e m a p o l i t i c o e a m m i n i s t r a t i v o e v i d e n t e : i g r a v i r i t a r d i d e l l e o p e r e p u b b l i c h e c h e l a p r o p a g a n d a d e l G o v e r n o n o n p u ò p i ù n a s c o n d e r e . D o p o a v e r m o l t i p l i c a t o s t r u t t u r e s t r a o r d i n a r i e , i l g o v e r n o s c e g l i e o r a d i c a m b i a r e r o t t a e c o n c e n t r a r e t u t t o s u u n ’ u n i c a f i g u r a , a m m e t t e n d o d i f a t t o i l p r o p r i o f a l l i m e n t o f i n o a o g g i . I c a n t i e r i r e s t a n o f e r m i , l e p e r c e n t u a l i d i a v a n z a m e n t o s o n o m i n i m e e i t e r r i t o r i c o n t i n u a n o a p a g a r e i l p r e z z o d i d e c i s i o n i p r e s e l o n t a n o d a i p r o b l e m i r e a l i " : è q u a n t o d i c h i a r a u n a n o t a c o n g i u n t a i d e p u t a t i P d M a r c o S i m i a n i e A n d r e a C a s u . " Q u e s t a s c e l t a , i n o l t r e , a s s u m e u n s i g n i f i c a t o p o l i t i c o c h i a r o : d i f a t t o l a p r e s i d e n t e M e l o n i c o m m i s s a r i a i l m i n i s t r o S a l v i n i , c e n t r a l i z z a n d o u l t e r i o r m e n t e l e l e v e d e c i s i o n a l i i n v e c e d i r a f f o r z a r e u n a f i l i e r a a m m i n i s t r a t i v a e f f i c i e n t e e r e s p o n s a b i l e . N o n è c o m m i s s a r i a n d o t u t t o c h e s i s b l o c c a n o l e o p e r e , m a c o n i l s i s t e m a c h e f u n z i o n i , c o n r u o l i c h i a r i , r e s p o n s a b i l i t à d e f i n i t e e u n r a p p o r t o c o s t a n t e c o n i t e r r i t o r i c h e i l M i n i s t r o S a l v i n i n o n è s t a t o i n g r a d o d i c o s t u r e ” . c o n c l u d e l a n o t a .