T o r i n o , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n c i d e n t e i n t o r n o a l l e 2 d e l l a n o t t e t r a s a b a t o e d o m e n i c a a Q u a t t o r d i o , i n p r o v i n c i a d i A l e s s a n d r i a , c h e h a c o i n v o l t o u n a s o l a a u t o , u s c i t a d i s t r a d a , c o n a l l ' i n t e r n o d u e p e r s o n e . I l c o n d u c e n t e , u n r a g a z z o d i 2 9 a n n i , è m o r t o a c a u s a d e l l ’ i m p a t t o . L a r a g a z z a a c c a n t o a l u i h a s u b i t o i n v e c e u n g r a v i s s i m o p o l i t r a u m a . È s t a t a r i a n i m a t a s u l p o s t o e t r a s p o r t a t a i n c o d i c e r o s s o c o n l ' e l i s o c c o r s o n o t t u r n o a l C t o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i m e z z i d i s o c c o r s o a v a n z a t o d i A l e s s a n d r i a e A s t i , C a r a b i n i e r i , V i g i l i d e l F u o c o e d e l i s o c c o r s o d i A z i e n d a Z e r o .