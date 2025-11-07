R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R i g u a r d o a l l a v i c e n d a S t r i a n o , " s u l p r o c e s s o n e s s u n c o m m e n t o , s i a m o g a r a n t i s t i a n c h e q u a n d o p a r t e l e s a . M i c o s t i t u i r ò p a r t e c i v i l e , c h i e d e r ò i d a n n i a g l i i n d a g a t i c o m e è g i u s t o " . " T u t t a l a v i c e n d a d e g l i a c c e s s i a b u s i v i n a s c e c o n O p e n , l a p r i m a v o l t a i n c u i v e n g o n o m e s s e p a r t i c o l a r i a t t e n z i o n i s u u n l e a d e r p o l i t i c o . L ' a g g r e s s i o n e a d p e r s o n a m f a t t a n e i m i e i c o n f r o n t i . Q u e l l o c h e h a n n o f a t t o a m e e a l l a m i a f a m i g l i a h a l a s c i a t o c i c a t r i c i p e r s o n a l i f o r t i m a h a u n ' e v i d e n t e r i c a d u t a p o l i t i c a . S i è c e r c a t o d i e l i m i n a r e u n e x p r e m i e r , m e n t r e s t a v a n a s c e n d o I t a l i a V i v a c u r i o s a m e n t e . O g g i s i a m o a n c o r a i n c a m p o e i l p r o g e t t o C a s a R i f o r m i s t a f a r à g i u s t i z i a " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a L i n k i e s t a f e s t i v a l 2 0 2 5 .