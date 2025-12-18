M i l a n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I t a l i a c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o a l l ’ E x p o d i O s a k a e r a n o n s o l o i l r a c c o n t o d e l l a n o s t r a c u l t u r a e d e l l a n o s t r a a l t a t e c n o l o g i a , m a s o p r a t t u t t o i l r a c c o n t o d e l l a r e t e d i c o l l a b o r a z i o n e c h e l e g a I t a l i a e G i a p p o n e . P a r t e d i q u e s t a r e t e è i l G r u p p o B r a c c o , m o l t o i m p o r t a n t e p e r l ’ E x p o e d e c c e l l e n z a i t a l i a n a c h e i n v e s t e s u l G i a p p o n e . B r a c c o è p e r t a n t o u n s i m b o l o d i q u e s t o r a p p o r t o b i l a t e r a l e , i n c u i l e s c i e n z e d e l l a v i t a h a n n o u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a " . L o h a d e t t o M a r i o V a t t a n i , a m b a s c i a t o r e i t a l i a n o i n G i a p p o n e e g i à c o m m i s s a r i o g e n e r a l e p e r l ’ I t a l i a a E x p o 2 0 2 5 O s a k a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ' B r a c c o a f i a n c o d e l s i s t e m a I t a l i a a l l ’ E x p o 2 0 2 5 O s a k a : u n p o n t e d i i n n o v a z i o n e t r a s c i e n z a e c u l t u r a ' , o r g a n i z z a t o a M i l a n o p e r c e l e b r a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d i s u c c e s s o a l l ’ e s p o s i z i o n e u n i v e r s a l e a p p e n a c o n c l u s a s i i n G i a p p o n e . " L o s p l e n d i d o p a d i g l i o n e , d i s e g n a t o d a M a r i o C u c i n e l l a e i l c a l e n d a r i o m o l t o f i t t o d i e v e n t i - c o n c l u d e - è s t a t o r e s t o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l s i s t e m a d e l l e R e g i o n i . S o n o s t a t e i n f a t t i b e n 1 8 r e g i o n i s u 2 0 a p a r t e c i p a r e " .