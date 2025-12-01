M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o o g g i a M i l a n o l ’ e v e n t o “ U n ’ o n d a t a d i i n n o v a z i o n e ” , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t a p r e s e n t a t a l a n u o v a e d i z i o n e d e l l a R i c e r c a N a z i o n a l e s u l l e S o c i e t à B e n e f i t 2 0 2 5 . A t t r a v e r s o g l i i n t e r v e n t i d e i P a r t n e r d e l l a R i c e r c a - N a t i v a , i l R e s e a r c h D e p a r t m e n t d i I n t e s a S a n p a o l o , I n f o C a m e r e , l ’ U n i v e r s i t à d i P a d o v a , l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B r i n d i s i - T a r a n t o e A s s o b e n e f i t - è e m e r s o u n q u a d r o a g g i o r n a t o e a p p r o f o n d i t o d e l l a d i n a m i c i t à d e l m o n d o d e l l e S o c i e t à B e n e f i t e d e l r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e c h e q u e s t e i m p r e s e a s s u m o n o c o m e m o t o r e d i i n n o v a z i o n e p e r i l s i s t e m a P a e s e . L ’ a n a l i s i a p p r o f o n d i s c e i l p r o c e s s o d i a d o z i o n e d e l m o d e l l o B e n e f i t e l a g e s t i o n e d e l l ’ i m p a t t o e d è s t a t a c o n d o t t a s u u n c a m p i o n e c o m p o s t o d a o l t r e 3 0 0 S o c i e t à B e n e f i t e p i ù d i 5 5 0 s o c i e t à n o n B e n e f i t . D a l l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a e m e r g e c h e d e s t i n a o l t r e i l 5 % d e l p r o p r i o f a t t u r a t o a f i n a l i t à c o n i m p a t t o s o c i a l e e a m b i e n t a l e i l 2 0 % d e l l e S o c i e t à B e n e f i t , a f r o n t e d i a p p e n a i l 6 % d e l l e i m p r e s e n o n - b e n e f i t . L ' i n t e g r a z i o n e d e l m o d e l l o B e n e f i t s i r i f l e t t e a n c h e n e l l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a : p e r q u a s i i l 5 0 % d e l l e S o c i e t à B e n e f i t ( v s 2 3 % d e l l e n o n - b e n e f i t ) l a v a l u t a z i o n e d e g l i i m p a t t i s u a m b i e n t e e c o m u n i t à è p i e n a m e n t e i n c o r p o r a t a n e l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e e s t r a t e g i c o , m e n t r e u n u l t e r i o r e 4 7 % d i c h i a r a d i c o n s i d e r a r l a i n a l m e n o a l c u n e d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e . S o l o i l 6 % s i l i m i t a a l l a c o n f o r m i t à n o r m a t i v a , c o n t r o i l 3 7 % r e g i s t r a t o t r a l e i m p r e s e n o n - b e n e f i t . L a d e c i s i o n e d i d i v e n t a r e S o c i e t à B e n e f i t è u n a s c e l t a i n t e r n a a l l ' o r g a n i z z a z i o n e , c h e c o m p o r t a u n m i g l i o r a m e n t o d e l p o s i z i o n a m e n t o s u l m e r c a t o , d e l l e r e l a z i o n i c o n l a c o m u n i t à l o c a l e e d e l c l i m a a z i e n d a l e . L ’ a d o z i o n e d e l m o d e l l o B e n e f i t t r o v a u n f o r t e r i s c o n t r o t r a s v e r s a l e t r a g l i s t a k e h o l d e r . T r e i m p r e s e s u q u a t t r o r i p o r t a n o r e a z i o n i p o s i t i v e o m o l t o p o s i t i v e d a p a r t e d e i d i p e n d e n t i ; l i v e l l i a n a l o g h i s i r e g i s t r a n o t r a a s s o c i a z i o n i n o n p r o f i t ( 7 3 % ) , c l i e n t i ( 7 2 % ) e c o m u n i t à l o c a l i ( 7 1 % ) . I n p a r t i c o l a r e , t r a i b e n e f i c i i n t e r n i p i ù r i c o n o s c i u t i d a l p e r s o n a l e e m e r g o n o u n m a g g i o r e s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l l ’ a z i e n d a , i n d i c a t o d a q u a s i i l 6 0 % d e l l e S o c i e t à B e n e f i t , e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l ’ a m b i e n t e d i l a v o r o ( 4 8 % ) . P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i s t a k e h o l d e r e s t e r n i , l e S o c i e t à B e n e f i t d i m o s t r a n o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a f i l i e r a d i f o r n i t u r a : i l 2 2 % a d o t t a u n a p p r o c c i o r i g o r o s o , v a l u t a n d o l e p e r f o r m a n c e d i s o s t e n i b i l i t à d e i f o r n i t o r i e c o l l a b o r a n d o s o l o c o n q u e l l i p i ù v i r t u o s i , p e r l e n o n - b e n e f i t l a q u o t a s i d i m e z z a e s i r i d u c e a l 1 0 % . L a d i f f i c o l t à d i c o i n v o l g i m e n t o d e l l a s u p p l y c h a i n , t u t t a v i a , è i n d i v i d u a t a c o m e l a p r i n c i p a l e b a r r i e r a a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l m o d e l l o b e n e f i t ( 2 9 % ) . P e r a c c e l e r a r e l a d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o , l e i m p r e s e i n d i v i d u a n o c o m e i n t e r v e n t o p i ù d e s i d e r a t o l ’ i n t r o d u z i o n e d i v a n t a g g i f i s c a l i ( 8 1 % ) , s e g u i t a d a p r e m i a l i t à n e i b a n d i p u b b l i c i ( 6 4 % ) . M i s u r e c h e , s e c o n d o l e a z i e n d e , p o t r e b b e r o c o n t r i b u i r e a u n ’ u l t e r i o r e e s p a n s i o n e d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l e S o c i e t à B e n e f i t i n I t a l i a . A c c a n t o a l l a c r e s c i t a d e l n u m e r o d e l l e S o c i e t à B e n e f i t , ( 5 . 3 0 9 a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , + 2 2 % l a c r e s c i t a r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , c o n u n v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e a n n u a l e p a r i a 6 7 , 8 m i l i a r d i d i e u r o ) , l a r i c e r c a h a a p p r o f o n d i t o a n c h e l a d i m e n s i o n e s t a t u t a r i a , a n a l i z z a n d o g l i i m p e g n i c o n c r e t i e p u b b l i c i c h e l e S o c i e t à B e n e f i t a s s u m o n o n e i c o n f r o n t i d e l l e p e r s o n e , d e l l e c o m u n i t à e d e l l ’ a m b i e n t e . L ’ e s a m e p u n t u a l e d i 4 . 1 1 0 s t a t u t i , d o t a t i d i a n a g r a f i c a c o m p l e t a e d e l l ’ i n d i c a z i o n e d i a l m e n o u n a f i n a l i t à s p e c i f i c a d i b e n e f i c i o c o m u n e , h a p o r t a t o a l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i 2 3 . 9 9 0 f i n a l i t à s p e c i f i c h e , c o n u n a m e d i a d i 5 , 8 f i n a l i t à p e r i m p r e s a . T r e l e c a t e g o r i e c h e r i s u l t a n o p r e d o m i n a n t i t r a q u e s t e . D i r i t t i u m a n i e r e l a z i o n i c o n l a c o m u n i t à ( 6 . 4 1 9 f i n a l i t à , i l 2 6 , 8 % ) l a p r i m a ; c o i n v o l g i m e n t o , d i v e r s i t à e i n c l u s i o n e d e l l e p e r s o n e ( 4 . 5 9 7 f i n a l i t à , 1 9 , 2 % ) . I n f i n e , d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o B e n e f i t ( 1 . 6 6 8 f i n a l i t à , 7 % ) , t e s t i m o n i a n z a d e l l a v o l o n t à d i p r o m u o v e r e a p p r o c c i i m p r e n d i t o r i a l i o r i e n t a t i a l l a g e n e r a z i o n e d i i m p a t t i p o s i t i v i . L a c l a s s i f i c a z i o n e E s g c o n f e r m a u n f o r t e o r i e n t a m e n t o v e r s o l e f i n a l i t à s o c i a l i ( 5 5 % ) , s e g u i t e d a q u e l l e a m b i e n t a l i ( 2 9 % ) e d i g o v e r n a n c e ( 1 6 % ) . I n o l t r e i l 7 7 % d e l l e i m p r e s e h a a d o t t a t o a l m e n o u n a f i n a l i t à m a t e r i a l e ( o v v e r o c o e r e n t e c o n i t e m i c h e i n f l u e n z a n o m a g g i o r m e n t e l e p e r f o r m a n c e d i s o s t e n i b i l i t à n e l p r o p r i o s e t t o r e ) , d i m o s t r a n d o u n a c e r t a c o n s a p e v o l e z z a s u q u a l i s i a n o i f a t t o r i c r i t i c i g l o b a l i p e r m i g l i o r a r e i l p r o p r i o i m p a t t o . T r a l e p r i n c i p a l i n o v i t à d i q u e s t a e d i z i o n e v i è l ’ a p p r o f o n d i m e n t o d e l l a c o e r e n z a t r a l e f i n a l i t à d i b e n e f i c i o c o m u n e d i c h i a r a t e n e g l i s t a t u t i e g l i i n t e r v e n t i r e n d i c o n t a t i n e l l e R e l a z i o n i d i I m p a t t o . L ’ a n a l i s i e f f e t t u a t a s u l l e 9 9 S o c i e t à B e n e f i t d i g r a n d i d i m e n s i o n i m o s t r a u n a s o v r a p p o s i z i o n e m o l t o a m p i a t r a l e “ p r o m e s s e ” s t a t u t a r i e e l e a t t i v i t à r e a l i z z a t e , c o n u n d a t o r i l e v a n t e : l ’ 8 5 % d e l l e 1 . 8 2 4 a z i o n i c e n s i t e h a r a g g i u n t o g l i o b i e t t i v i p r e f i s s a t i n e l l a r e l a z i o n e d i i m p a t t o . T a l i r i s u l t a t i i n d i c a n o c a p a c i t à d i t r a d u r r e i n m o d o e f f i c a c e g l i i m p e g n i s t a t u t a r i i n i n i z i a t i v e c o n c r e t e c o e r e n t i , u n s e g n a l e i m p o r t a n t e p e r l a c r e s c i t a d e l l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l e S o c i e t à B e n e f i t . D a l c e n s i m e n t o d e l l e a z i o n i s o n o e m e r s i o l t r e 1 3 0 t e m i d i i m p a t t o , r a c c o l t i n e l p r i m o D i z i o n a r i o d e l l ’ I m p a t t o d e l l e S o c i e t à B e n e f i t , s t r u m e n t o u t i l e p e r t r a d u r r e l e f i n a l i t à d i b e n e f i c i o c o m u n e i n p i a n i o p e r a t i v i e p e n s a t o p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l m o d e l l o B e n e f i t i n I t a l i a .