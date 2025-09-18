R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I m p e r i a l B r a n d s I t a l i a a n n u n c i a i l l a n c i o d i P u l z e 3 . 0 , l a n u o v a g e n e r a z i o n e d e l s u o d i s p o s i t i v o a t a b a c c o r i s c a l d a t o , c h e r a f f o r z a l ’ i m p e g n o d e l G r u p p o n e l p r o p o r r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e e p o t e n z i a l m e n t e a r i s c h i o r i d o t t o p e r i c o n s u m a t o r i a d u l t i . C o n u n d e s i g n c o m p l e t a m e n t e r i n n o v a t o e f u n z i o n a l i t à m i g l i o r a t e , P u l z e 3 . 0 o f f r e u n ’ e s p e r i e n z a d ’ u s o p i ù s e m p l i c e , p e r s o n a l i z z a b i l e e s o d d i s f a c e n t e . I l l a n c i o r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o n e l l a s t r a t e g i a d i l u n g o p e r i o d o d i I m p e r i a l B r a n d s , o r i e n t a t a a s u p p o r t a r e l a t r a n s i z i o n e v e r s o a l t e r n a t i v e s e n z a c o m b u s t i o n e , c o n s o l i d a n d o a l c o n t e m p o l a p r e s e n z a d e l b r a n d P u l z e i n I t a l i a e i n a l t r i m e r c a t i c h i a v e . L a d o m a n d a c r e s c e n t e d i p r o d o t t i a l t e r n a t i v i s t a c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a c r e s c i t a d e l c o m p a r t o d e i P r o d o t t i d i n u o v a g e n e r a z i o n e ( N g p ) , c h e n e l p r i m o s e m e s t r e d e l l ’ a n n o f i s c a l e 2 0 2 4 / 2 5 h a r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o d e l + 1 5 , 4 % a l i v e l l o g l o b a l e . L ’ E u r o p a s i c o n f e r m a l ’ a r e a p i ù d i n a m i c a , c o n u n a u m e n t o d e l + 1 7 , 2 % . I m p e r i a l B r a n d s è i m p e g n a t a i n u n a t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e u n p o r t a f o g l i o N g p s o l i d o e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i o f f r i r e v a l i d e a l t e r n a t i v e a l l a s i g a r e t t a t r a d i z i o n a l e , c o m e i d i s p o s i t i v i a t a b a c c o r i s c a l d a t o e l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e . I n m e r c a t i c o m e I t a l i a , G r e c i a e P o r t o g a l l o , q u e s t i p r o d o t t i r a p p r e s e n t a n o g i à o l t r e u n q u a r t o d e i r i c a v i n e t t i c o m b i n a t i d e l s e g m e n t o ‘ T a b a c c o & N g p ’ , a c o n f e r m a d e l l o r o r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a s t r a t e g i a a z i e n d a l e e n e l l e s c e l t e d e i c o n s u m a t o r i . “ C o n i l l a n c i o d i P u l z e 3 . 0 - h a d i c h i a r a t o J a c o b W a h n o n B u n a n , m a r k e t m a n a g e r d i I m p e r i a l B r a n d s I t a l i a - c o n f e r m i a m o i l n o s t r o i m p e g n o a l u n g o t e r m i n e n e l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e , c o s t r u i t e i n t o r n o a l l e n e c e s s i t à d e i p o t e n z i a l i c o n s u m a t o r i e p o t e n z i a l m e n t e a r i s c h i o r i d o t t o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c h i a r o : o f f r i r e a i f u m a t o r i a d u l t i v a l i d e a l t e r n a t i v e a l l a s i g a r e t t a t r a d i z i o n a l e , c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e u n f u t u r o s e n z a c o m b u s t i o n e . L a c r e s c i t a d e l s e g m e n t o N g p , t r a i n a t a d a m e r c a t i s t r a t e g i c i c o m e l ’ I t a l i a , d i m o s t r a l a s o l i d i t à d e l l a n o s t r a v i s i o n e e l ’ e f f i c a c i a d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a , f o n d a t a s u l l ’ a s c o l t o d e l c o n s u m a t o r e ” . P u l z e 3 . 0 s i i n s e r i s c e p e r f e t t a m e n t e i n q u e s t a v i s i o n e c o m e n u o v o f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l p o r t a f o g l i o N g p , s e g n a n d o u n ’ e v o l u z i o n e s i g n i f i c a t i v a i n t e r m i n i d i s e m p l i c i t à d ’ u s o e g u s t o . I l d i s p o s i t i v o è i l r i s u l t a t o d e l c o s t a n t e i m p e g n o i n r i c e r c a e s v i l u p p o d e l l a G l o b a l c o n s u m e r o r g a n i s a t i o n d i I m p e r i a l B r a n d s , u n a s t r u t t u r a i n t e r n a z i o n a l e c h e c o n t a o l t r e 1 . 0 0 0 p r o f e s s i o n i s t i d e d i c a t i a i n n o v a z i o n e , m a r k e t i n g e s v i l u p p o p r o d o t t o . L a g a m m a P u l z e è g i à d i s p o n i b i l e i n p i ù d i 1 1 . 0 0 0 p u n t i v e n d i t a i n I t a l i a . I l n u o v o d i s p o s i t i v o s a r à a c c o m p a g n a t o c o m e s e m p r e d a u n p r o g r a m m a c o m p l e t o d i a s s i s t e n z a , i n f o r m a z i o n e e s u p p o r t o p o s t - v e n d i t a , s i a o n l i n e c h e o f f l i n e . “ P u l z e 3 . 0 - h a s p i e g a t o L a v i n a P a u l i s , N g p c o n s u m e r m a r k e t i n g m a n a g e r d i I m p e r i a l B r a n d s I t a l i a - è i l n o s t r o d i s p o s i t i v o p i ù a v a n z a t o e u s e r - f r i e n d l y : s e m p l i c e e f u n z i o n a l e , p r o g e t t a t o a s c o l t a n d o i b i s o g n i r e a l i d e i c o n s u m a t o r i a d u l t i . C o n q u e s t o l a n c i o v o g l i a m o o f f r i r e u n ’ a l t e r n a t i v a a c c e s s i b i l e e t e c n o l o g i c a m e n t e a f f i d a b i l e , c o n t r i b u e n d o a d a c c o m p a g n a r e i c o n s u m a t o r i v e r s o u n a g r a d u a l e r i d u z i o n e d e l f u m o t r a d i z i o n a l e ” .