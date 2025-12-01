M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t ’ a n n o a S i n e r g i e a b b i a m o v o l u t o p o r t a r e a v a n t i u n t e m a c h e c i s t a m o l t o a c u o r e : q u e l l o d e l l a c o m u n i t à . F a r e c o m u n i t à v u o l d i r e f a r e m o l t o e m e t t e r e m o l t o a f a t t o r e c o m u n e . U n a c o m u n i t à è t a l e q u a n d o g e n e r a v a l o r e p e r c h i v i p a r t e c i p a . D o p o o t t o a n n i S i n e r g i e l a n c i a u n c o n t e n i t o r e c h i a m a t o M a n i f e s t o c h e r a p p r e s e n t a u n a c o m u n i t à i m m o b i l i a r e a t u t t i g l i e f f e t t i . A l s u o i n t e r n o s a r à p o s s i b i l e t r o v a r e c o n f r o n t o , f o r m a z i o n e , i n f o r m a z i o n e , a t t i v i t à d i g i t a l i e i n p r e s e n z a . Q u e s t o p e r r a f f o r z a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i , c r e a r e o p p o r t u n i t à r e c i p r o c a d i c r e s c i t a e i n c i d e r e p o s i t i v a m e n t e s u l m e r c a t o i m m o b i l i a r e a t t r a v e r s o u n a s a n a c o n t a m i n a z i o n e ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i G e r a r d o P a t e r n a , o r g a n i z z a t o r e d i S i n e r g i e 2 0 2 5 , i n o c c a s i o n e d e l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o , l ’ e x p o i m m o b i l i a r e c h e g u a r d a a v a n t i : t e c n o l o g i a , s e r v i z i , p e r s o n e p e r l e g g e r e i l f u t u r o d e l s e t t o r e i m m o b i l i a r e , s v o l t a s i a M i l a n o . I l t e m a d e l l ’ e v e n t o è “ V i s i o n e ” , i n t e s a c o m e l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r e i c a m b i a m e n t i e l e g g e r e i s e g n a l i c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l m e r c a t o e l a p r o f e s s i o n e : “ C ' è u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e c h e r i g u a r d a t u t t e l e c a t e g o r i e p r o f e s s i o n a l i c h e h a n n o a c h e f a r e c o n l ' e l e m e n t o c o m m e r c i a l e : l a d i s t r a z i o n e d o v u t a a l l ' e s i g e n z a d i v e n d e r e d i p i ù e f a r e p i ù n u m e r i n e l b r e v e p e r i o d o . Q u e s t o l a s c i a p o c o s p a z i o a l a v o r a r e s u l l a p r o p r i a i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e e s u l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o , e l e m e n t i c h e v e n g o n o p r i m a a n c o r a d e l m a r k e t i n g e d e l l a c o m u n i c a z i o n e e c h e , d i f a t t o , c i c o s t r i n g o n o , s p e s s o , a p a r t i r e d a l l ' u l t i m o m i g l i o d i q u e s t o p e r c o r s o , c h e è l a v e n d i t a ” “ E c c o c h e , i n v e c e , l ' i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e , o s s i a t u t t i i p r o c e s s i m e s s i a l l ’ i n t e r n o d e l l e n o s t r e a t t i v i t à e c a p i r n e l a f i n a l i t à , p o r t a a l p o s i z i o n a m e n t o s u l m e r c a t o e s o n o e l e m e n t i c h e d e v o n o t r o v a r e s p a z i o d i a p p l i c a z i o n e a l l ' i n t e r n o d e l l e a g e n z i e i m m o b i l i a r i - c o n c l u d e P a t e r n a - p e r p o t e r p r o d u r r e u n a f i l i e r a c h e a b b i a v a l o r e e c h e s i a p e r c e p i t a c o m e u t i l e a l m e r c a t o ” .