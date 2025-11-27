R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A r t e e p e r i z i a , m a t e r i a e d e s t r o s i f o n d o n o i n u n ’ u n i c a g r a n d e s t o r i a : q u e l l a d e l g i o i e l l o i t a l i a n o . I l M u s e o d e l G i o i e l l o d i V i c e n z a l a r a c c o n t a c o n l a n u o v a e s p o s i z i o n e ' G i o i e l l o - I t a l i a . M a t e r i a T e c n i c a A r t e . T r a A n t i c o e M o d e r n o ' , i d e a t a e c u r a t a d a P a o l a V e n t u r e l l i , s t u d i o s a d i r i c o n o s c i u t a f a m a i n t e r n a z i o n a l e . L a m o s t r a , c h e a p r e a l p u b b l i c o d a d o m a n i , 2 8 n o v e m b r e , s a r à v i s i t a b i l e f i n o a l l a f i n e d e l 2 0 2 7 . A l l e s t i t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a B a s i l i c a P a l l a d i a n a , P a t r i m o n i o M o n d i a l e d e l l ’ U n e s c o d a l 1 9 9 4 , s e g n a l ’ a p e r t u r a d i u n n u o v o c i c l o e s p o s i t i v o p e r i l M u s e o , i l p r i m o i n I t a l i a e u n o d e i p o c h i a l m o n d o d e d i c a t o e s c l u s i v a m e n t e a l l ’ a r t e d e l g i o i e l l o . D i s t r a o r d i n a r i o r i l i e v o p e r l a q u a l i t à e i l f a s c i n o i c o n i c o d e l l e o p e r e e s p o s t e e p e r l e p r e s t i g i o s e c o l l a b o r a z i o n i c o n M u s e i e F o n d a z i o n i , l a m o s t r a e s a l t a l ’ e c c e z i o n a l i t à d e l g i o i e l l o i t a l i a n o i n u n r a c c o n t o c o n t i n u o c h e s i s n o d a n e l l e s e i s a l e d e l M u s e o a t t r a v e r s o u n d i c i t a p p e . U n v i a g g i o c h e a t t r a v e r s a o l t r e d u e m i l l e n n i d i s t o r i a - d a l V s e c o l o a . C . a i p r i m i a n n i d e l X X I - p e r s v e l a r e c o m e a r t e , t e c n i c a e m a t e r i a s i i n t r e c c i n o i n c a p o l a v o r i s e n z a t e m p o . L e o l t r e 1 5 0 o p e r e r a c c o l t e , t r a g i o i e l l i s i n g o l i e p a r u r e , m a a n c h e o g g e t t i d ’ u s o c o m e b o r s e t t e , t r o u s s e , c o n t e n i t o r i p r e z i o s i , t r e d i p i n t i e d u e c e r a m i c h e a p u l e d e l 3 3 0 - 3 1 0 a C . , r i t m a n o t a l e p e r c o r s o , c r o n o l o g i c o e t e m a t i c o i n s i e m e . I m a t e r i a l i , o r o , c o r a l l o , p i e t r e d u r e , v e t r o , m i c r o m o s a i c o , g e m m e e m a t e r i a l i n o n c o n v e n z i o n a l i , u n i t e a l l e t e c n i c h e d i l a v o r a z i o n e t r a s m e t t o n o l a p l u r a l i t à e s p r e s s i v a d e l g i o i e l l o i t a l i a n o e l a s u a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e a r t i g i a n a l i t à , i n v e n t i v a e i n n o v a z i o n e . L a p e r f e z i o n e t e c n i c a e a r t i s t i c a s i m a n i f e s t a d a v a n t i a g l i o c c h i d e l v i s i t a t o r e : l a d i f f i c i l i s s i m a g r a n u l a z i o n e e t r u s c a r i v i v e i n u n a p a r u r e d e l s e c o n d o N o v e c e n t o , s t i m o l a n d o i n n o v a t i v e i n t e r p r e t a z i o n i i n u n a p i ù r e c e n t e o p e r a . L u n g o i l p e r c o r s o e s p o s i t i v o i l v i s i t a t o r e a s s i s t e a u n c o s t a n t e d i a l o g o t r a a r t e o r a f a e a r t i f i g u r a t i v e : p i t t u r e m u r a l i p o m p e i a n e i s p i r a n o i m a e s t r i d e l c o r a l l o , a l c o l o s s a l e b u s t o m a r m o r e o c o n G i o v e S e r a p i d e d e i M u s e i V a t i c a n i , d e l I I - I I I d . C . , g u a r d a u n a b r o o c h i n p i e t r a l a v i c a , m e n t r e l a p i a n t a d e l l a f a m o s a v i l l a p a l l a d i a n a ' L a R o t o n d a ' , p o c o f u o r i V i c e n z a , v i e n e o m a g g i a t a i n u n p e n d e n t e . I c a m m e i i n c o n c h i g l i a d i u n a f a s t o s a p a r u r e c i t a n o i n v e c e c e l e b r i i n t a g l i d i A n t o n i o P i c h l e r e A n t o n i o B e r i n i , n o n c h é u n c a m m e o i n d i a s p r o s a n g u i g n o r i c o n d o t t o a V a l e r i o B e l l i , g l o r i a d e l l a V i c e n z a r i n a s c i m e n t a l e , f a m o s o o r a f o e m a e s t r o d e l l a g l i t t i c a . A d a r r i c c h i r e l ’ e s p o s i z i o n e d u e s e z i o n i s p e c i a l i . L a p r i m a è d e d i c a t a a V i c e n z a . T r a A n t i c o e M o d e r n o , l ’ e s p o s i z i o n e p r o p o n e l e o p e r e m a g g i o r m e n t e r i l e v a n t i p e r l a s t o r i a o r a f a d e l t e r r i t o r i o . T r a q u e s t e , t r e p e z z i d i s t r a o r d i n a r i o p r e g i o : u n a n e l l o e u n a c r o c e t t a d i e p o c a l o n g o b a r d a , u n ’ i n e d i t a e p r e z i o s i s s i m a c o r o n a v o t i v a d ’ o r o c o n g e m m e e c a m m e i , n o n c h é u n c o l l a r e g e m m a t o c o n p e n d e n t e o f f e r t o n e l 1 6 0 4 d a l l a n o b i l e f a m i g l i a v i c e n t i n a C a l d o g n o . ' G i o i e l l o d ’ A r t i s t a - G i o i e l l o d ’ A u t o r e ' , è i n v e c e l a s e c o n d a s e z i o n e s p e c i a l e . E s s a e s p l o r a l e c o n t a m i n a z i o n i t r a a r t e c o n t e m p o r a n e a e g i o i e l l e r i a , d a l F u t u r i s m o a l l ’ A r t e C i n e t i c a , c o n p r o t a g o n i s t i d e l l a S c u o l a d i P a d o v a e d e l l e M a r c h e . S c h i z z i , d i s e g n i e p r o t o t i p i , t e s t i m o n i a n o i l p r o c e s s o c r e a t i v o c h e d a l p r o g e t t o c o n d u c e a l m a n u f a t t o . A s o t t o l i n e a r e i l v a l o r e d e l l ’ a r t i g i a n a l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e n e l l ’ a r t e o r a f a , a l p i a n o t e r r a , u n a p i c c o l a s e z i o n e p r e s e n t a m a d r e f o r m e e a l c u n i m o d e l l i p e r b r a c c i a l i , c a t e n e , c i o n d o l i , d e l l ’ a z i e n d a A n g e l o T o v o d i C r e a z z o , c h i u s a n e l 2 0 0 5 d o p o c i r c a c i n q u a n t ’ a n n i d i a t t i v i t à , c h e c o s t r u i v a s t a m p i e t r a n c e p e r l e f a b b r i c h e d i o r e f i c e r i a d e l t e r r i t o r i o . " L a m o s t r a b i e n n a l e 2 0 2 5 - 2 0 2 7 n a s c e d a u n a s t r a o r d i n a r i a c o l l a b o r a z i o n e c o n m u s e i e f o n d a z i o n i d i t u t t a I t a l i a , i n p a r t i c o l a r e c o n i m u s e i d i V i c e n z a , i n s t a u r a n d o u n d i a l o g o p r o f o n d o c o n l a c i t t à e i l t e r r i t o r i o . I l p e r c o r s o e s p o s i t i v o , s c a n d i t o i n u n d i c i t a p p e c r o n o l o g i c h e e t e m a t i c h e , v u o l e r a c c o n t a r e l ’ e c c e l l e n z a d e l g i o i e l l o i t a l i a n o . C i r c a 1 5 0 o p e r e , d a l l a s t o r i a a n t i c a f i n o a l l e c r e a z i o n i c o n t e m p o r a n e e , m e t t o n o i n l u c e m a t e r i a l i , t e c n i c h e e s a p e r i a r t i g i a n a l i c h e c o s t i t u i s c o n o u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e d e l l a n o s t r a c u l t u r a m a t e r i a l e . V o g l i a m o c o m u n i c a r e c h e i l g i o i e l l o è m o l t o p i ù d i u n o r n a m e n t o : è m e m o r i a , n a r r a z i o n e e p o n t e t r a p a s s a t o , p r e s e n t e e f u t u r o " , d i c h i a r a P a o l a V e n t u r e l l i , c u r a t r i c e d e l M u s e o d e l G i o i e l l o . " I l M u s e o d e l G i o i e l l o n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l a t r a d i z i o n e o r a f a d i e c c e l l e n z a d e l d i s t r e t t o p r o d u t t i v o v i c e n t i n o , e c o n q u e s t a u n a d e l l e p i ù a l t e e s p r e s s i o n i d e l M a d e i n I t a l y , u n e n d o t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e , m e m o r i a e c o n t e m p o r a n e i t à . A t t r a v e r s o l e o p e r e e l e t e c n i c h e d e l l a n u o v a e s p o s i z i o n e , g r a z i e a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n p r e s t i g i o s e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i , m u s e i e f o n d a z i o n i a t t i v a t e c o n l u n g i m i r a n z a d a P a o l a V e n t u r e l l i , r i u s c i a m o a r a p p r e s e n t a r e l a r i c c h e z z a c u l t u r a l e e s i m b o l i c a d e l g i o i e l l o . V o g l i a m o c h e s i a u n M u s e o a c c e s s i b i l e a t u t t i , a p e r t o a l d i a l o g o c o n i l t e r r i t o r i o e c o n d e s i g n e r , a r t i g i a n i , a z i e n d e , s t u d i o s i e a p p a s s i o n a t i d i t u t t e l e e t à , c a p a c e d i c o i n v o l g e r e a n c h e a t t r a v e r s o l a r i c c a p r o p o s t a d i l a b o r a t o r i , a t t i v i t à p e r l e s c u o l e e i n c o n t r i a t e m a " , a f f e r m a M i c h e l a A m e n d u n i , d i r e t t o r e g e s t i o n a l e d e l M u s e o d e l G i o i e l l o . " C o n q u e s t a m o s t r a c h e i n a u g u r a u n n u o v o c i c l o e s p o s i t i v o e s a l t a n d o l ' e c c e z i o n a l i t à d e l l a c r e a t i v i t à i t a l i a n a e l ' a r t e o r a f a v i c e n t i n a , i l M u s e o d e l G i o i e l l o r a p p r e s e n t a p e r l a B a s i l i c a P a l l a d i a n a u n o s t r a o r d i n a r i o v a l o r e a g g i u n t o , p r o p r i o a l l a v i g i l i a d e l l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e n e l l e q u a l i i l m o n u m e n t o p a l l a d i a n o , c o n l ' e s p o s i z i o n e d i O l i m p i c h e t t o e l a p r o i e z i o n e d i u n n u o v o s p e t t a c o l o d i s u o n i e l u c i , d i v e n t e r à i l c u o r e d e l l e i n i z i a t i v e c u l t u r a l i d e l l a c i t t à " , s o t t o l i n e a I l a r i a F a n t i n , a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a , a l t u r i s m o e a l l ’ a t t r a t t i v i t à d e l l a c i t t à d e l C o m u n e d i V i c e n z a . P a o l a V e n t u r e l l i è u n a s t o r i c a d e l l ’ a r t e , s i è s p e c i a l i z z a t a i n s t o r i a d e l l ’ o r e f i c e r i a e d e l g i o i e l l o , d e l c o l l e z i o n i s m o e d e l l a m o d a , s e m p r e p r i v i l e g i a n d o l ’ a m b i t o i t a l i a n o . D a q u e s t e p r o s p e t t i v e h a a f f r o n t a t o i n m o d o d e l t u t t o n u o v o a n c h e L e o n a r d o d a V i n c i . H a p u b b l i c a t o v o l u m i m o n o g r a f i c i , p a p e r s p e r a t t i d i c o n v e g n o i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , s a g g i e a r t i c o l i i n v o l u m i m i s c e l l a n e i e i n r i v i s t e s p e c i a l i z z a t e , f a c e n d o p a r t e d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d i p r e s t i g i o s e e s p o s i z i o n i , s i a i n I t a l i a c h e a l l ’ e s t e r o . H a o r g a n i z z a t o e c u r a t o m o s t r e , a l l e s t e n d o e s t u d i a n d o i m p o r t a n t i r a c c o l t e m u s e a l i . A q u e s t e a t t i v i t à h a a l t e r n a t o l a d o c e n z a u n i v e r s i t a r i a . È c o n s u l e n t e d i d i v e r s e i s t i t u z i o n i m u s e a l i , c o m p r e s o i M u s e i V a t i c a n i . S e n i o r C u r a t o r d e l l a F o n d a z i o n e R u b e l l i ( V e n e z i a ) è r e s p o n s a b i l e S c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e G i a n m a r i a B u c c e l l a t i ( F i r e n z e ) . D a l 2 0 2 4 è C u r a t o r e d e l M u s e o d e l G i o i e l l o d i V i c e n z a . I l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o è c o m p o s t o d a C a t e r i n a A s c i o n e , M a r i a C o n c e t t a d i N a t a l e , F e d e r i c a G i a c o b e l l o , R o b e r t a P i c c i n e l l i . M u s e i e F o n d a z i o n i p a r t e c i p a n t i s o n o : M u s e o A r c h e o l o g i c o N a z i o n a l e ‘ M a s s i m o P a l l o t t i n o ’ , M e l f i . M u s e o A r c h e o l o g i c o N a z i o n a l e , T a r a n t o . M u s e o d e l C o r a l l o A s c i o n e , N a p o l i . M u s e o C i v i c o d i P a l a z z o C h i e r i c a t i , V i c e n z a . M u s e o D i o c e s a n o ‘ P i e t r o G . N o n i s ’ , V i c e n z a . M u s e o N a t u r a l i s t i c o A r c h e o l o g i c o , V i c e n z a . M u s e o N a z i o n a l e d e l l a S c i e n z a e d e l l a T e c n o l o g i a ‘ L e o n a r d o d a V i n c i ’ , M i l a n o . M u s e o d e l R i s o r g i m e n t o – P a l a z z o M o r i g g i a , M i l a n o . M u s e o S t o r i c o U n o A e r r e I n d u s t r i e s , A r e z z o . M u s e o e F o n d a z i o n e P a l a z z o d ’ A r c o , M a n t o v a . F o n d a z i o n e C a s s a d i R i s p a r m i o d i F a b r i a n o e C u p r a m o n t a n a . F o n d a z i o n e G i a c o m o M a n z ù . F o n d a z i o n e G i a n m a r i a B u c c e l l a t i . I l M u s e o D e l G i o i e l l o d i V i c e n z a è i l p r i m o m u s e o i n I t a l i a e u n o d e i p o c h i a l m o n d o d e d i c a t o e s c l u s i v a m e n t e a l l ’ a r t e g i o i e l l i e r a , i l M u s e o d e l G i o i e l l o d i V i c e n z a è u n o s p a z i o e s p o s i t i v o p e r m a n e n t e c o l l o c a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l a B a s i l i c a P a l l a d i a n a , p a t r i m o n i o U n e s c o , n e l c u o r e d e l c e n t r o s t o r i c o d e l l a c i t t à . I n a u g u r a t o n e l 2 0 1 4 , è u n p r o g e t t o v o l u t o d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p S p a , e c h e d a l 2 0 2 5 è g e s t i t o d a V i c e n z a H o l d i n g S p a , l a s o c i e t à c h e r a p p r e s e n t a C o m u n e d i V i c e n z a , P r o v i n c i a d i V i c e n z a e C a m e r a d i C o m m e r c i o v i c e n t i n a , n e l l a s o c i e t à f i e r i s t i c a o r g a n i z z a t r i c e d e l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a g i o i e l l e r i a V i c e n z a o r o .