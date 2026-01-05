R o m a , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S a m s u n g E l e c t r o n i c s h a p r e s e n t a t o l a p r o p r i a v i s i o n e C o m p a n i o n t o A i L i v i n g i n o c c a s i o n e d i T h e F i r s t L o o k a l C e s 2 0 2 6 . A l c e n t r o d e l l ’ e v e n t o , c h e s i è t e n u t o p r e s s o l a L a t o u r B a l l r o o m d e l W y n n L a s V e g a s , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e p r i n c i p i o f o n d a n t e d e l l a s t r a t e g i a d i S a m s u n g , m i r a t a a u n i r e r i c e r c a e s v i l u p p o , p r o g e t t a z i o n e d e i p r o d o t t i , o p e r a z i o n i e d e s p e r i e n z a u t e n t e . A d a p r i r e T h e F i r s t L o o k è s t a t o T m R o h , C e o e H e a d d e l l a d i v i s i o n e D e v i c e e X p e r i e n c e ( D x ) d i S a m s u n g , c h e h a i l l u s t r a t o l a l e a d e r s h i p d e l l ' a z i e n d a i n m a t e r i a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i l m o d o i n c u i , g r a z i e a u n e c o s i s t e m a c o n n e s s o e p o t e n z i a t o d a l l ’ A i , S a m s u n g s i a i n g r a d o d i o f f r i r e a g l i u t e n t i u n a v e r a e s p e r i e n z a A i C o m p a n i o n . Q u e s t o a p p r o c c i o , i n s i e m e a l l e c o l l a b o r a z i o n i e a l l e i n n o v a z i o n i n e i d i s p o s i t i v i e n e l l e e s p e r i e n z e b a s a t e s u l l ’ A i , s e g n a u n a n u o v a f a s e d e l l ’ e r a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e v a o l t r e l e f u n z i o n a l i t à t e c n o l o g i c h e d i b a s e e c o n s e n t e a l l e p e r s o n e d i v i v e r e e s p e r i e n z e p i ù s i g n i f i c a t i v e , i n o g n i c o n t e s t o d e l l a q u o t i d i a n i t à . " S a m s u n g s t a c o s t r u e n d o u n ’ e s p e r i e n z a p i ù u n i f i c a t a e p i ù p e r s o n a l i z z a t a s u d i s p o s i t i v i m o b i l i , d i s p l a y v i s i v i , e l e t t r o d o m e s t i c i e s e r v i z i " , h a d i c h i a r a t o T m R o h . " G r a z i e a l n o s t r o e c o s i s t e m a c o n n e s s o e a l l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n t u t t e l e c a t e g o r i e , S a m s u n g è a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l l ’ o f f r i r e e s p e r i e n z e d i A i q u o t i d i a n e a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v e " . S w Y o n g , P r e s i d e n t e H e a d d e l l a V i s u a l D i s p l a y ( V d ) B u s i n e s s d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s , e S u k h m a n i M o h t a , C h i e f M a r k e t i n g a n d P a r t n e r s h i p s O f f i c e r d e l l a V d B u s i n e s s d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s A m e r i c a , s o n o s a l i t i s u l p a l c o p e r i l l u s t r a r e c o m e i d i s p l a y c o m b i n i n o e c c e l l e n z a h a r d w a r e e i n t e l l i g e n z a v i s i v a , t r a s f o r m a n d o s i i n v e r i e p r o p r i c o m p a g n i p e r l ’ i n t r a t t e n i m e n t o . F o r t e d i v e n t ’ a n n i d i l e a d e r s h i p n e l s e t t o r e T v , S a m s u n g h a s v i l u p p a t o u n a g a m m a c o m p l e t a d i T v A i c h e i n t r o d u c e u n m o d o n u o v o d i i n t e r a g i r e c o n i l T v . A l c e n t r o d e l l a l i n e u p d i d i s p l a y s i c o l l o c a i l M i c r o R G B d a 1 3 0 p o l l i c i , c h e r a p p r e s e n t a u n s a l t o s i g n i f i c a t i v o i n t e r m i n i d i d i m e n s i o n i e q u a l i t à d e l l ’ i m m a g i n e . I l M i c r o R G B d a 1 3 0 p o l l i c i i n a u g u r a u n a n u o v a e r a d e l c o l o r e , o f f r e n d o l o s p e t t r o c r o m a t i c o p i ù a m p i o e d e t t a g l i a t o m a i r e a l i z z a t o d a S a m s u n g . I l d e s i g n T i m e l e s s F r a m e r i d u c e a l m i n i m o l e d i s t r a z i o n i , l a s c i a n d o l ’ i m m a g i n e a l c e n t r o d e l l a s c e n a , c o n u n ’ e s t e t i c a e l e g a n t e e s o b r i a . U n a s o r g e n t e l u m i n o s a R G B d i d i m e n s i o n i m i c r o s c o p i c h e è a l l a b a s e d i q u e s t a q u a l i t à d ’ i m m a g i n e : o g n i d i o d o r o s s o , v e r d e e b l u e m e t t e l u c e i n m o d o i n d i p e n d e n t e , r i p r o d u c e n d o i c o l o r i n e l l a l o r o f o r m a p i ù p u r a e n a t u r a l e . I l M i c r o R G B A I E n g i n e P r o a s s i c u r a u n c o n t r o l l o e s t r e m a m e n t e p r e c i s o d e i c o l o r i R G B e g e n e r a i m m a g i n i s t r a o r d i n a r i a m e n t e v i v i d e i n o g n i s c e n a . A r e n d e r e l ’ e s p e r i e n z a d i v i s i o n e d i n u o v a g e n e r a z i o n e a n c o r a p i ù e v o l u t a è V i s i o n A I C o m p a n i o n ( V A C ) 1 c h e , g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a f f i a n c a g l i u t e n t i c o m e u n v e r o e p r o p r i o e n t e r t a i n m e n t c o m p a n i o n , m i g l i o r a n d o l a v i s i o n e i n o g n i a m b i e n t e d e l l a c a s a . C o n V A C , g l i u t e n t i p o s s o n o r i c e v e r e s u g g e r i m e n t i p e r s o n a l i z z a t i s u c o s a g u a r d a r e , c o s a m a n g i a r e o q u a l e m u s i c a a s c o l t a r e , a m p l i a n d o l ’ i n t e r a z i o n e c o n i l T V b e n o l t r e l a s e m p l i c e f r u i z i o n e d e i c o n t e n u t i . S a m s u n g i n t r o d u c e i n o l t r e m o d a l i t à i n t u i t i v e p e r p e r s o n a l i z z a r e u l t e r i o r m e n t e l ’ e s p e r i e n z a d i v i s i o n e . P e r g l i a p p a s s i o n a t i d i c a l c i o , A I S o c c e r M o d e P r o r e n d e o g n i p a r t i t a a n c o r a p i ù c o i n v o l g e n t e g r a z i e a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e A I d i i m m a g i n i e s u o n i , o f f r e n d o u n a q u a l i t à i m m e r s i v a p a r a g o n a b i l e a q u e l l a d e l l o s t a d i o . A I S o u n d C o n t r o l l e r P r o c o n s e n t e i n v e c e d i r e g o l a r e i l v o l u m e d e l p u b b l i c o , d e l c o m m e n t o o d e l l a m u s i c a d i s o t t o f o n d o , c r e a n d o u n ’ e s p e r i e n z a a u d i o s u m i s u r a p e r p r o g r a m m i T V e f i l m . Q u e s t e f u n z i o n a l i t à p o s s o n o e s s e r e a t t i v a t e t r a m i t e s e m p l i c i c o m a n d i v o c a l i s u q u a l s i a s i T V d o t a t o d i V A C , i n c l u s i M i c r o L E D , M i c r o R G B , O L E D , N e o Q L E D , M i n i L E D e T V U H D . I n d i p e n d e n t e m e n t e d a l t i p o d i c o n t e n u t o , V A C a r r i c c h i s c e a n c h e l ’ e s p e r i e n z a c o m p l e s s i v a . A d e s e m p i o , c o n s e n t e d i t r o v a r e l e r i c e t t e d e i p i a t t i v i s t i i n T V c o n u n a s e m p l i c e r i c h i e s t a v o c a l e , u t i l i z z a n d o i n f o r m a z i o n i s e m p r e a g g i o r n a t e p e r f o r n i r e s u g g e r i m e n t i c o e r e n t i c o n g l i o b i e t t i v i d i s a l u t e e b e n e s s e r e d e l l ’ u t e n t e . I n o l t r e , V A C i n t e g r a f u n z i o n a l i t à m u l t i - d i s p o s i t i v o , i n v i a n d o l e r i c e t t e c o n s i g l i a t e d i r e t t a m e n t e a d a l t r i d e v i c e , c o m e i l n u o v o T h e M o v i n g s t y l e , p r o g e t t a t o p e r e s s e r e s p o s t a t o f a c i l m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l a c a s a , o a g l i e l e t t r o d o m e s t i c i d e l l a c u c i n a , c r e a n d o c o s ì u n ’ e s p e r i e n z a i n t e g r a t a s u p i ù d i s p o s i t i v i g r a z i e a u n e c o s i s t e m a c o m p l e t a m e n t e c o n n e s s o . S a m s u n g g u i d a i l m e r c a t o d e l l e s o u n d b a r d a 1 1 a n n i c o n s e c u t i v i . Q u e s t ’ a n n o a m p l i a u l t e r i o r m e n t e i l p r o p r i o e c o s i s t e m a i n t e g r a t o c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i d u e n u o v i s p e a k e r W i - F i , M u s i c S t u d i o 5 e M u s i c S t u d i o 7 . Q u e s t i m o d e l l i a m p l i a n o l e p o s s i b i l i t à d i c o n f i g u r a z i o n e a u d i o , m i g l i o r a n o l a q u a l i t à a u d i o v i s i v a e s i i n t e g r a n o c o n e l e g a n z a i n o g n i a m b i e n t e . E n t r a m b i c o n d i v i d o n o u n d e s i g n s e n z a t e m p o , c a r a t t e r i z z a t o d a l m o t i v o a p u n t o f i r m a t o d a l c e l e b r e d e s i g n e r E r w a n B o u r o u l l e c , u n r i c h i a m o a u n s i m b o l o u n i v e r s a l e d e l l a m u s i c a e d e l l ’ a r t e , r e i n t e r p r e t a t o s e c o n d o i l l i n g u a g g i o d i d e s i g n d i s t i n t i v o d i S a m s u n g . S a m s u n g h a i n o l t r e p r e s e n t a t o u n a s e r i e d i n u o v i p r o d o t t i p e n s a t i p e r i n t e g r a r s i a r m o n i o s a m e n t e n e g l i s p a z i d e l l a c a s a e r i f l e t t e r e l o s t i l e d e g l i u t e n t i . I l n u o v o O L E D S 9 5 H è c a r a t t e r i z z a t o d a u n a c o r n i c e r a f f i n a t a e u n b o r d o q u a s i i n v i s i b i l e , c h e l o r e n d o n o s i m i l e a u n ’ o p e r a e s p o s t a i n u n a g a l l e r i a d ’ a r t e . I l n u o v o p r o i e t t o r e p o r t a t i l e T h e F r e e s t y l e + , p o t e n z i a t o d a V i s i o n A I C o a m p a n i o n ( V A C ) , c o n s e n t e i n v e c e d i v i s u a l i z z a r e i c o n t e n u t i n o n s o l o s u p a r e t i e s o f f i t t i , m a a n c h e s u s u p e r f i c i i r r e g o l a r i c o m e a n g o l i e t e n d e . L a g a m m a T V 2 0 2 6 2 s u p p o r t a H D R 1 0 + A D V A N C E D , g a r a n t e n d o u n a l u m i n o s i t à s u p e r i o r e , o t t i m i z z a z i o n e d e l l e i m m a g i n i p e r g e n e r e d i c o n t e n u t o , l i v e l l a m e n t o i n t e l l i g e n t e d e l m o v i m e n t o , m a p p a t u r a l o c a l e a v a n z a t a d e i t o n i e u n ’ e s p e r i e n z a d i g i o c o m i g l i o r a t a . C o n l a c r e s c e n t e a d o z i o n e d i H D R 1 0 + d a p a r t e d e i p r i n c i p a l i f o r n i t o r i O T T , S a m s u n g s a r à l a p r i m a a z i e n d a a i n t r o d u r r e H D R 1 0 + A D V A N C E D a l l ’ i n t e r n o d e l l a p r o p r i a l i n e u p T V 2 0 2 6 . T u t t i i m o d e l l i i n t e g r a n o i n o l t r e E c l i p s a A u d i o , i l n u o v o s i s t e m a a u d i o s p a z i a l e d e l b r a n d . I n f i n e , S a m s u n g h a s v e l a t o l a s u a g a m m a d i m o n i t o r g a m i n g O d y s s e y p i ù a v a n z a t a d i s e m p r e , p r e s e n t a n d o c i n q u e n u o v i m o d e l l i c h e s p i n g o n o o l t r e i l i m i t i d i r i s o l u z i o n e , f r e q u e n z a d i a g g i o r n a m e n t o e i m m e r s i o n e v i s i v a . G u i d a t a d a l p r i m o O d y s s e y G 9 6 K 3 D d i S a m s u n g , l a l i n e u p 2 0 2 6 i n t r o d u c e t e c n o l o g i e d i v i s u a l i z z a z i o n e p i o n i e r i s t i c h e p e r g a m e r e c r e a t o r , t r a c u i i l n u o v o O d y s s e y G 6 d i p r o s s i m a g e n e r a z i o n e e t r e n u o v i m o d e l l i O d y s s e y G 8 . A l c e n t r o d i t u t t e q u e s t e i n n o v a z i o n i n e l m o n d o d e i d i s p l a y s i t r o v a i l s i s t e m a o p e r a t i v o T i z e n O S p i ù p o t e n t e d i s e m p r e . G l i u t e n t i p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d i s e t t e a n n i d i a g g i o r n a m e n t i d i T i z e n O S , a s s i c u r a n d o c h e i T V S a m s u n g c o n t i n u i n o a e v o l v e r s i n e l t e m p o , a n c h e m o l t o t e m p o d o p o i l l o r o i n g r e s s o n e l l e a b i t a z i o n i . H o m e L i v i n g C o m p a n i o n : d i s p o s i t i v i c h e a c c o m p a g n a n o l a q u o t i d i a n i t à C h e o l g i K i m , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t e H e a d d e l l a d i v i s i o n e D i g i t a l A p p l i a n c e s ( D A ) d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s , e d E l i z a b e t h A n d e r s o n , H e a d o f I n t e g r a t e d M a r k e t i n g , D A d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s A m e r i c a ( S E A ) , h a n n o i l l u s t r a t o l a v i s i o n e d e l b r a n d : e v o l v e r e d a l l a f o r n i t u r a d i e l e t t r o d o m e s t i c i t r a d i z i o n a l i a v e r i e p r o p r i c o m p a g n i p e r l a v i t a d o m e s t i c a , p r o g e t t a t i p e r r i d u r r e l o s t r e s s c a u s a t o d a l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e . N e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o , C h e o l g i K i m h a i n o l t r e a n n u n c i a t o c h e S m a r t T h i n g s c o n t a o g g i o l t r e 4 3 0 m i l i o n i d i u t e n t i , c o n s e n t e n d o a S a m s u n g d i a c q u i s i r e u n a s c a l a e u n a p r o f o n d i t à d i c o n o s c e n z a s i g n i f i c a t i v e , c h e l a d i s t i n g u o n o n e l s e t t o r e . Q u e s t a c a p a c i t à d i c o m p r e n s i o n e p r e n d e f o r m a n e l F a m i l y H u b , i l f r i g o r i f e r o d o t a t o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e r a p p r e s e n t a i l c u o r e d e l l a c a s a . G r a z i e a l l ’ a g g i o r n a m e n t o A I V i s i o n r e a l i z z a t o c o n G o o g l e G e m i n i 3 , F a m i l y H u b r i d e f i n i s c e l ’ e s p e r i e n z a a b i t a t i v a i n u n a p r o s p e t t i v a o r i e n t a t a a l f u t u r o d e l l ’ A I . C o n q u e s t o a g g i o r n a m e n t o , A I V i s i o n s u p e r a i l i m i t i p r e c e d e n t i n e l r i c o n o s c i m e n t o d e g l i a l i m e n t i , m o n i t o r a n d o i n m o d o c o n t i n u o c i ò c h e v i e n e i n s e r i t o e p r e l e v a t o d a l f r i g o r i f e r o e s e m p l i f i c a n d o l a p i a n i f i c a z i o n e d e i p a s t i e l a g e s t i o n e d e g l i a l i m e n t i 4 . F a m i l y H u b h a r i c e v u t o 1 0 C E S I n n o v a t i o n A w a r d s , m e n t r e i f r i g o r i f e r i S a m s u n g c o n A I s o n o s t a t i p r e m i a t i n e g l i u l t i m i t r e a n n i . G r a z i e a l l a n u o v a f u n z i o n a l i t à g a m i f i c a t a “ W h a t ’ s f o r T o d a y ? ” 5 , i f r i g o r i f e r i S a m s u n g r e n d o n o l a p i a n i f i c a z i o n e d e i p a s t i p i ù s e m p l i c e e i n t u i t i v a , s u g g e r e n d o r i c e t t e b a s a t e s u g l i i n g r e d i e n t i d i s p o n i b i l i o p r o p o n e n d o i d e e s p o n t a n e e , r i d u c e n d o l o s t r e s s l e g a t o a l l a s c e l t a d i c o s a c u c i n a r e . U n a v o l t a s e l e z i o n a t e , l e r i c e t t e v e n g o n o v i s u a l i z z a t e i n S m a r t T h i n g s F o o d , d o v e g l i u t e n t i r i c e v o n o u n a g u i d a p a s s o d o p o p a s s o p e r i n i z i a r e s u b i t o . L a r i c e t t a s c e l t a p u ò i n o l t r e e s s e r e i n v i a t a a g l i e l e t t r o d o m e s t i c i c o n n e s s i , a v v i a n d o l a p r e p a r a z i o n e i n m o d o f l u i d o e s e n z a i n t e r r u z i o n i . L a f u n z i o n e V i d e o t o R e c i p e 6 a r r i c c h i s c e u l t e r i o r m e n t e l ’ e s p e r i e n z a , s u g g e r e n d o c o n t e n u t i v i d e o d i c u c i n a e t r a s f o r m a n d o l i a u t o m a t i c a m e n t e i n i s t r u z i o n i c h i a r e e f a c i l i d a s e g u i r e . I n q u e s t o m o d o , g l i u t e n t i p o s s o n o c u c i n a r e s e g u e n d o l e i n d i c a z i o n i s e n z a d o v e r m e t t e r e i n p a u s a i l v i d e o o t o r n a r e i n d i e t r o . S a m s u n g h a i n o l t r e p r e s e n t a t o F o o d N o t e 7 , u n n u o v o r e p o r t s e t t i m a n a l e c h e o f f r e u n a p a n o r a m i c a d e l l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i d e g l i u t e n t i , d a g l i i n g r e d i e n t i p i ù u t i l i z z a t i a i p r o d o t t i d a r i f o r n i r e . A q u e s t o s i a f f i a n c a N o w B r i e f 8 c h e i n c l u d e n u o v i w i d g e t s u l l a s c h e r m a t a d e l F a m i l y H u b e , g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a V o i c e I D 9 , r i c o n o s c e i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a m o s t r a n d o c o n t e n u t i p e r s o n a l i z z a t i p e r c i a s c u n o . T u t t e q u e s t e f u n z i o n a l i t à l a v o r a n o i n s i n e r g i a p e r f o r n i r e i n f o r m a z i o n i e s u g g e r i m e n t i u t i l i d u r a n t e t u t t a l a s e t t i m a n a . N e l l a l a v a n d e r i a , l a l a v a t r i c e B e s p o k e A I L a u n d r y C o m b o e l i m i n a l a n e c e s s i t à d i t r a s f e r i r e i c a r i c h i d i b u c a t o , a f f r o n t a n d o u n p r o b l e m a c o m u n e n e l l e f a m i g l i e . I l m o d e l l o d i q u e s t ’ a n n o i n t r o d u c e n u o v e f u n z i o n a l i t à , t r a c u i i l c i c l o s u p e r v e l o c e e p r e s t a z i o n i d i a s c i u g a t u r a p i ù p o t e n t i . C o m p l e t a l ’ e s p e r i e n z a i l n u o v o B e s p o k e A I A i r D r e s s e r c h e s e m p l i f i c a l a c u r a d e i c a p i g r a z i e a l l a f u n z i o n e A u t o W r i n k l e C a r e , c a p a c e d i r i m u o v e r e p i e g h e e g r i n z e t r a m i t e g e t t i d ’ a r i a e v a p o r e : è s u f f i c i e n t e a p p e n d e r e l a c a m i c i a e a t t e n d e r e , r i s p a r m i a n d o t e m p o e r i d u c e n d o l o s t r e s s n e l l e m a t t i n e f r e n e t i c h e . I n t u t t a l a c a s a , B e s p o k e A I J e t B o t S t e a m U l t r a , a l i m e n t a t o d a l p r o c e s s o r e Q u a l c o m m D r a g o n w i n g ™ , è d o t a t o d i u n s e n s o r e s t e r e o 3 D i n g r a d o d i r i l e v a r e l i q u i d i 1 0 c o m e c a f f è , s u c c h i o a c q u a . L a t e l e c a m e r a n o n s o l o s u p p o r t a l a n a v i g a z i o n e a u t o n o m a , m a p e r m e t t e a n c h e a l r o b o t a s p i r a p o l v e r e d i a g i r e c o m e d i s p o s i t i v o d i m o n i t o r a g g i o q u a n d o g l i u t e n t i s o n o f u o r i c a s a , a v v i s a n d o l i d e l l a p r e s e n z a d e i l o r o a n i m a l i d o m e s t i c i o e v e n t u a l i a t t i v i t à s o s p e t t e 1 1 . G r a z i e a u n B i x b y p i ù i n t e l l i g e n t e 1 2 , è p o s s i b i l e i n t e r a g i r e c o n i l r o b o t i n l i n g u a g g i o n a t u r a l e , i m p a r t e n d o c o m a n d i i n m o d o s e m p l i c e e i n t u i t i v o . I l l i v e l l o a v a n z a t o d i c o n n e t t i v i t à e i n t e g r a z i o n e a l l a b a s e d i u n ’ e s p e r i e n z a A I c o m p l e t a h a v a l s o a g l i e l e t t r o d o m e s t i c i B e s p o k e A I i l C E S I n n o v a t i o n A w a r d . S a m s u n g h a a n n u n c i a t o u n a p a r t n e r s h i p i n n o v a t i v a c o n H a r t f o r d S t e a m B o i l e r ( H S B ) , v o l t a a g e n e r a r e r i s p a r m i c o n c r e t i n e l l a g e s t i o n e d o m e s t i c a i n t e l l i g e n t e . G r e g M . B a r a t s , P r e s i d e n t e e C E O d i H S B , h a p a r t e c i p a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e p e r i l l u s t r a r e i b e n e f i c i d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i c o n n e s s i a S m a r t T h i n g s , t r a c u i r i d u z i o n i s u i p r e m i a s s i c u r a t i v i . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e r a p p r e s e n t a i l m e g l i o d e l l ’ e r a A I : m a g g i o r e p r o t e z i o n e e c o s t i r i d o t t i p e r g l i u t e n t i . D o p o u n a f a s e p i l o t a d i s u c c e s s o n e g l i S t a t i U n i t i n e l 2 0 2 5 , l ’ i n i z i a t i v a s a r à e s t e s a a d a l t r i s t a t i U S A e a l l e p r i n c i p a l i c o m p a g n i e a s s i c u r a t i v e s u l l a c a s a i n a l t r e r e g i o n i d e l m o n d o . C a r e C o m p a n i o n : d a l s u p p o r t o r e a t t i v o a l l a c u r a p r o a t t i v a I n f i n e , P r a v e e n R a j a , V i c e P r e s i d e n t e R e s p o n s a b i l e D i g i t a l H e a l t h p r e s s o S a m s u n g R e s e a r c h A m e r i c a ( S R A ) , h a p r e s e n t a t o l a v i s i o n e a l u n g o t e r m i n e d i S a m s u n g p e r u n a c u r a i n t e l l i g e n t e , r e s a p o s s i b i l e d a l l ’ e c o s i s t e m a i n t e g r a t o d i d i s p o s i t i v i S a m s u n g . L ’ a z i e n d a s t a r i d e f i n e n d o l ’ a s s i s t e n z a , t r a s f o r m a n d o l a d a b i s o g n o r e a t t i v o i n u n a p p r o c c i o p r o a t t i v o . G r a z i e a l l ’ A I , s m a r t p h o n e , e l e t t r o d o m e s t i c i , d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i e a l t r i d i s p o s i t i v i c o n n e s s i a i u t a n o g l i u t e n t i a p r e v e n i r e p o t e n z i a l i p r o b l e m i d i s a l u t e p r i m a c h e s i m a n i f e s t i n o . A d e s e m p i o , S a m s u n g p u n t a a f o r n i r e u n c o a c h i n g s a n i t a r i o p e r s o n a l i z z a t o , o f f r e n d o p r o g r a m m i e f f i c a c i d i a l l e n a m e n t o e d i s o n n o p e r c o n t r i b u i r e a r i d u r r e i l r i s c h i o d i p r i n c i p a l i m a l a t t i e c r o n i c h e , e s u g g e r e n d o a n c h e r i c e t t e b a s a t e s u g l i a l i m e n t i d i s p o n i b i l i n e i f r i g o r i f e r i c o n n e s s i . I n o l t r e , g l i u t e n t i p o s s o n o e s s e r e a v v i s a t i i n c a s o d i a n o m a l i e , c o n s e n t e n d o l a c o n d i v i s i o n e d e i l o r o d a t i s a n i t a r i t r a m i t e l a p i a t t a f o r m a X e a l t h e f a c i l i t a n d o c o n s u l e n z e p r o f e s s i o n a l i v i r t u a l i . R i c o n o s c e n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e , S a m s u n g s t a a m p l i a n d o l e c a p a c i t à d i r i l e v a m e n t o p r e c o c e d e l l a d e m e n z a a t t r a v e r s o p a r t n e r s h i p d i r i c e r c a c o n d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i i n g r a d o d i r e g i s t r a r e c a m b i a m e n t i s o t t i l i n e l l a m o b i l i t à , n e l l i n g u a g g i o e n e l l e i n t e r a z i o n i q u o t i d i a n e , p o t e n z i a l i i n d i c a t o r i d i a l t e r a z i o n i c o g n i t i v e a l u n g o t e r m i n e . S a m s u n g K n o x e K n o x M a t r i x c o s t i t u i s c o n o l e b a s i d i q u e s t o e c o s i s t e m a i p e r - p e r s o n a l i z z a t o , p r o t e g g e n d o i d a t i d e g l i u t e n t i i n o g n i m o m e n t o . C o n l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ A I , a n c h e K n o x e K n o x M a t r i x s i a g g i o r n a n o c o n t i n u a m e n t e , m o n i t o r a n d o i r i s c h i l e g a t i a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a n a l i z z a n d o i m o d e l l i t r a m i t e r e d t e a m e a p p r o v a n d o s o l o s o l u z i o n i s i c u r e . L a S a m s u n g E x h i b i t i o n Z o n e a l C E S è a p e r t a a l p u b b l i c o d a l 4 a l 7 g e n n a i o . P e r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i , v i s i t a r e l a N e w s r o o m S a m s u n g . A p r o p o s i t o d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s C o . S a m s u n g i s p i r a i l m o n d o e p l a s m a i l f u t u r o p r o p o n e n d o i d e e e t e c n o l o g i e t r a s f o r m a t i v e . L ' a z i e n d a s t a r i d e f i n e n d o i l m o n d o d e i t e l e v i s o r i , d e l d i g i t a l s i g n a g e , d e g l i s m a r t p h o n e , d e i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i , d e i t a b l e t , d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i e d e i s i s t e m i d i r e t e , o l t r e c h e d e l l e m e m o r i e e d e i s i s t e m i L S I . S a m s u n g c o n t r i b u i s c e i n o l t r e a l p r o g r e d i r e d e l l e t e c n o l o g i e d i i m a g i n g m e d i c a l e , d e l l e s o l u z i o n i H V A C e d e l l a r o b o t i c a , o l t r e a c r e a r e p r o d o t t i a u t o m o b i l i s t i c i e a u d i o i n n o v a t i v i a t t r a v e r s o l a f i l i a l e i n d i p e n d e n t e H a r m a n . G r a z i e a l l ' e c o s i s t e m a S m a r t T h i n g s , a l l a c o l l a b o r a z i o n e a p e r t a c o n i p r o p r i p a r t n e r e a l l ' i n t e g r a z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n t u t t o i l s u o p o r t a f o g l i o , S a m s u n g o f f r e u n ' e s p e r i e n z a c o n n e s s a i n t e l l i g e n t e e s e n z a s o l u z i o n e d i c o n t i n u i t à . P e r l e u l t i m e n o t i z i e , è p o s s i b i l e v i s i t a r e l a N e w s r o o m d i S a m s u n g a l l ' i n d i r i z z o n e w s . s a m s u n g . c o m / i t / .