M i l a n o , 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e s f i d e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , c o s a s i g n i f i c a c r e s c e r e c o m e s t u d e n t i e p r o f e s s i o n i s t i o g g i a l l a l u c e d i q u e s t a “ n u o v a e r a ” , c h e r u o l o a v r a n n o l a c u l t u r a e l o s v i l u p p o d e l p e n s i e r o c r i t i c o c o n l ’ a v v e n t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e . S o n o q u e s t i a l c u n i d e i t e m i c h e s a r a n n o a f f r o n t a t i n e l c o r s o d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ’ a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 - 2 6 d e l P r o g e t t o J u m p . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . L ’ e v e n t o s i s v o l g e r à a R o m a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a e v e d r à o l t r e 4 0 0 s t u d e n t i i n d i a l o g o c o n M a r i a C h i a r a C a r r o z z a , O r d i n a r i a d i B i o i n g e g n e r i a I n d u s t r i a l e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a , A n d r e a M a c c a r i n i , O r d i n a r i o d i S o c i o l o g i a d e i P r o c e s s i C u l t u r a l i e C o m u n i c a t i v i p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a d o v a , S i m o n e U n g a r o , C o - G e n e r a l M a n a g e r S t r a t e g y & I n n o v a t i o n , L e o n a r d o , , i n t r o d o t t i d a l p r o f e s s o r R o c c o P a p a l i a , R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o e G i u s e p p e G h i n i , P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e R u i . L ’ i n c o n t r o s e g n a l ’ a v v i o d e l n u o v o a n n o a c c a d e m i c o d i J u m p - J o b U n i v e r s i t y M a t c h i n g P r o j e c t - , u n p e r c o r s o i n t e r d i s c i p l i n a r e t r i e n n a l e c h e s i r e a l i z z a i n t u t t i i c o l l e g i d i m e r i t o d e l l a F o n d a z i o n e R u i c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n t e g r a r e i l s a p e r e a c c a d e m i c o c o n i c o n t e n u t i e l e d i n a m i c h e p r o p r i e d e l m o n d o d e l l a v o r o , s v i l u p p a r e l e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i , c o g n i t i v e e m a n a g e r i a l i , c o n t r i b u i r e a l l a f o r m a z i o n e g l o b a l e d e l l o s t u d e n t e . G i u s e p p e G h i n i , P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e R u i , h a d i c h i a r a t o : “ L ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e p r e f i g u r a a b r e v e t e r m i n e u n a n u o v a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a . E , c o m e s e m p r e a v v i e n e i n q u e s t i c a s i , l a s o c i e t à s i p o l a r i z z a i n d u e f a z i o n i , q u e l l a d e g l i a p o c a l i t t i c i e q u e l l a d e g l i e n t u s i a s t i . E n t r a m b e f a l l i s c o n o i l v e r o b e r s a g l i o , c h e c o n s i s t e n e l p r e p a r a r s i a l n u o v o , n e l l ’ a f f r o n t a r l o c o n u n o s p i r i t o c r i t i c o c h e , a b b e v e r a t o s i u n a v o l t a a n c o r a a l l e r i c c h e z z e d e l l a t r a d i z i o n e u m a n i s t i c a e d e l r e a l i s m o c r i s t i a n o , s i a t u t t a v i a c a p a c e d i r i n n o v a r s i a u t e n t i c a m e n t e “ . I l p r o f e s s o r R o c c o P a p a l i a , R e t t o r e d i U c b m , h a d i c h i a r a t o : “ L ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a i n v e s t e i n u n a d i d a t t i c a s e m p r e p i ù e s p e r i e n z i a l e , i n n o v a t i v a e i n t e r n a z i o n a l e , o r i e n t a t a a p r e p a r a r e p e r s o n e i n g r a d o d i l e g g e r e l a c o m p l e s s i t à d e l p r e s e n t e e d i m e t t e r s i a l s e r v i z i o d e l l a s o c i e t à . L e n u o v e t e c n o l o g i e , c o m p r e s a l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , s o n o s t r u m e n t i p r e z i o s i s o l o s e g u i d a t i d a u n a v i s i o n e a u t e n t i c a m e n t e u m a n a e r e s p o n s a b i l e . È q u e s t a l ’ i d e a d i u n i v e r s i t à c h e v o g l i a m o c o s t r u i r e , d o v e l a c o n o s c e n z a d i v e n t a s e r v i z i o e l ’ i n n o v a z i o n e c r e s c e n e l l a r e l a z i o n e c o n l ’ a l t r o s v i l u p p a n d o q u e l l e s o f t s k i l l s c h e f a n n o l a d i f f e r e n z a n e l l a v o r o e n e l l a v i t a . ” A n d r e a R o s s i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a , h a p r o s e g u i t o s o t t o l i n e a n d o : “ S i a m o m o l t o l i e t i d i o r g a n i z z a r e e o s p i t a r e q u e s t o a p p u n t a m e n t o i n s i e m e a l l a F o n d a z i o n e R u i . M o l t i d e i n o s t r i s t u d e n t i h a n n o s c e l t o d i v i v e r e n e l l e R e s i d e n z e U n i v e r s i t a r i e R u i , d o v e t r o v a n o u n a m b i e n t e s t i m o l a n t e e c o e r e n t e c o n i l p r o g e t t o f o r m a t i v o d e l l a n o s t r a U n i v e r s i t à , a n c h e g r a z i e a l l e b o r s e d i s t u d i o c h e l a n o s t r a U n i v e r s i t à s t a n z i a o g n i a n n o i n s i e m e a l l a F o n d a z i o n e R u i . I n t e r d i s c i p l i n a r i e t à , i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , t r a s v e r s a l i t à d e i s a p e r i e s v i l u p p o d e l l e s o f t s k i l l s r a p p r e s e n t a n o l e v e d e c i s i v e p e r a c c o m p a g n a r e i g i o v a n i v e r s o i l m o n d o d e l l a v o r o . I l p e r c o r s o a n n u a l e o f f e r t o d a J U M P r a f f o r z a q u e s t a v i s i o n e , p e r c h é p r o m u o v e u n a f o r m a z i o n e i n t e g r a l e c a p a c e d i g u a r d a r e a l f u t u r o p r o f e s s i o n i s t a c o m e a l l a p e r s o n a n e l s u o i n s i e m e . ” M a r i a C h i a r a C a r r o z z a , O r d i n a r i a d i B i o i n g e g n e r i a I n d u s t r i a l e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a , h a d i c h i a r a t o : “ L ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e s i è t r a s f o r m a t a d a o g g e t t o d i s t u d i o i n s t r u m e n t o p e r l o s t u d i o e l ’ a c c e l e r a z i o n e d e l l a r i c e r c a , p e r q u e s t o o g g i è i m p o r t a n t e i n v e s t i r e i n p r o g e t t i c o m e J U M P , c h e m e t t o n o a l c e n t r o l a p e r s o n a l i t à d e l l o s t u d e n t e e l e s u e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i , p e r a f f r o n t a r e i l m o n d o d e l l a v o r o c o n c o n s a p e v o l e z z a e c a p a c i t à d i s c e l t a . D o b b i a m o i n s e g n a r e a g l i s t u d e n t i c o m e a f f r o n t a r e l e s c e l t e p r o f e s s i o n a l i e c o m e p o s i z i o n a r s i a l l ’ i n t e r s e z i o n e f r a i l m o n d o v i r t u a l e e q u e l l o r e a l e , p e r c h é c a p i s c a n o c h e è l a s p e r i m e n t a z i o n e n e l l a r e a l t à f i s i c a a d a r e s e n s o a i m o d e l l i , c h e n o n h a n n o v a l o r e i n s é m a c o m e m e z z i p e r l ' a c c e l e r a z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e s c i e n t i f i c a ” . A n d r e a M a c c a r i n i , O r d i n a r i o d i S o c i o l o g i a d e i P r o c e s s i C u l t u r a l i e C o m u n i c a t i v i p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a d o v a , h a d i c h i a r a t o : “ L ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e p o r t a c o n s é u n a s f i d a a l l ’ i n t e r a i n f r a s t r u t t u r a r e l a z i o n a l e e d e m o z i o n a l e s u c u i s i f o n d a n o l e n o s t r e s o c i e t à , c o n l a t r a s f o r m a z i o n e d i c o m p o r t a m e n t i e c a p a c i t à u m a n e f o n d a m e n t a l i i n c u i q u e s t e n u o v e t e c n o l o g i e p o t r a n n o g i o c a r e u n r u o l o s e m p r e p i ù f o n d a m e n t a l e . G r a z i e a l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e a l c o n f r o n t o c r i t i c o , p o t r e m o e s s e r e i n g r a d o d i c o g l i e r e q u e s t e s f i d e , i d e n t i f i c a n d o q u e s t e i n n o v a z i o n i c o m e s t r u m e n t i a b i l i t a n t i e a r r i c c h e n t i , p o t e n z i a l m e n t e a n c h e n e l l ’ a m b i t o d e l l e r e l a z i o n i , a s e r v i z i o d e l l ' u o m o e d e l l a p i e n a d i g n i t à u m a n a ” . S i m o n e U n g a r o , C o - G e n e r a l M a n a g e r S t r a t e g y & I n n o v a t i o n d i L e o n a r d o , h a d i c h i a r a t o : “ I n u n c o n t e s t o g e o p o l i t i c o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o , s e g n a t o d a m i n a c c e i b r i d e e c o n f l i t t i c i b e r n e t i c i , l a s i c u r e z z a d e v e e v o l v e r e o l t r e l a d i f e s a t r a d i z i o n a l e . L e o n a r d o s t a p e r q u e s t o i n v e s t e n d o i n I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , B i g D a t a , H i g h P e r f o r m a n c e C o m p u t i n g e t e c n o l o g i e q u a n t i s t i c h e p e r r a f f o r z a r e l a p r o p r i a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e g a r a n t i r e s i c u r e z z a g l o b a l e , i n n o v a z i o n e e s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a i t a l i a n a e d e u r o p e a ” . J u m p è a p e r t o a s t u d e n t i d i t u t t e l e a r e e d i s c i p l i n a r i e v i e n e r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d i d o c e n t i u n i v e r s i t a r i , p r o f e s s i o n i s t i e m a n a g e r c h e n e c u r a n o i m o d u l i d i d a t t i c i . I c o n t e n u t i s i s v i l u p p a n o s u t r e a s s i : S o f t S k i l l s , p e r a c c r e s c e r e l e c o m p e t e n z e n e l c a m p o d e l l e r e l a z i o n i , d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e m e d i a n t e c a s i p r a t i c i , l a v o r i d i g r u p p o e d i s c u s s i o n i g u i d a t e . C o r s i i n t e r d i s c i p l i n a r i , u n p e r c o r s o d i r i f l e s s i o n e a p e r t a e a p p r o f o n d i t a t r a e t i c a , a n t r o p o l o g i a e g r a n d i t e m a t i c h e d i a t t u a l i t à , p o l i t i c a e d e c o n o m i a . P e r c o r s i t e m a t i c i , i n p a r t i c o l a r e d i a m b i t o g i u r i d i c o , e c o n o m i c o e m e d i c o , c o n u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a l l a p r o f e s s i o n e a t t r a v e r s o i l m e t o d o d e l ‘ c a s e s t u d y ’ g u i d a t o d a p r o f e s s i o n i s t i d i s e t t o r e e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i a z i e n d e . A i n t e g r a z i o n e d e l p r o g r a m m a t r i e n n a l e , p e r g l i s t u d e n t i d i l a u r e a m a g i s t r a l e è a t t i v o i l p e r c o r s o J u m p + : a t t i v i t à d i o r i e n t a m e n t o a l l a v o r o c h e a i u t a n o l o s t u d e n t e a s v i l u p p a r e l a p r o p r i a i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e , a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n s o c i e t à d i c o n s u l e n z a , d i s e l e z i o n e d e l p e r s o n a l e e a z i e n d e i n t e r n a z i o n a l i . J u m p + è u n p o n t e i d e a l e v e r s o i l m o n d o d e l l a v o r o e , a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n B u s i n e s s S c h o o l i n t e r n a z i o n a l i c o m e I E S E e A E S E , i n t r o d u c e a l l e d i n a m i c h e i m p r e n d i t o r i a l i e m a n a g e r i a l i i n s e r e n d o l o s t u d e n t e i n c o n t e s t i a l t a m e n t e f o r m a t i v i e i n t e r n a z i o n a l i . N e i s u o i q u a s i 2 0 a n n i d i v i t a J U M P h a f o r m a t o o g n i a n n o o l t r e 4 5 0 s t u d e n t i , c o n p i ù d i 9 0 0 o r e d i f o r m a z i o n e a n n u e e r o g a t e e o l t r e 1 3 0 d o c e n t i c o i n v o l t i , p r o v e n i e n t i d a l m o n d o a c c a d e m i c o , m a n a g e r i a l e e i m p r e n d i t o r i a l e . A l p r o g e t t o J u m p p a r t e c i p a n o g l i s t u d e n t i r e s i d e n t i n e i C o l l e g i U n i v e r s i t a r i d i M e r i t o d e l l a F o n d a z i o n e R u i e s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i n o n r e s i d e n t i , m o t i v a t i a c r e s c e r e n e l l e p r o p r i e c o m p e t e n z e e a s c o p r i r e i p r o p r i t a l e n t i a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e p e r s o n a l i z z a t o .