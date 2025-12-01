R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e l t r a t t a m e n t o d e l l ' H i v d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , a p a r i t à d i a s s u n z i o n e e r e s t a n d o e s t r e m a m e n t e a d e r e n t i , i l t a s s o d i e f f i c a c i a t r a t e r a p i a q u o t i d i a n a e t e r a p i a a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e ( l o n g a c t i n g ) è l o s t e s s o . I l d r i v e r p r i n c i p a l e n e l l a s c e l t a d e l l a t e r a p i a l o n g a c t i n g è i l b i s o g n o d e l p a z i e n t e . O g g i d i s p o n i a m o d i u n t r a t t a m e n t o c o n c a b o t e g r a v i r c h e p r e v e d e u n a s o m m i n i s t r a z i o n e i n i e t t i v a o g n i 2 m e s i . R i s p e t t o a l l a t e r a p i a q u o t i d i a n a g a r a n t i s c e u n a p i ù f a c i l e r i s e r v a t e z z a , e v i t a i l d i s a g i o s o c i a l e c o l l e g a t o a u n a m a l a t t i a a l t a m e n t e s t i g m a t i z z a t a e g a r a n t i s c e q u i n d i u n a m a g g i o r e a d e r e n z a " . C o s ì l ' i n f e t t i v o l o g o D a v i d e M o s c h e s e , d e l l a I D i v i s i o n e d i M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ' o s p e d a l e L u i g i S a c c o , p o l o u n i v e r s i t a r i o d e l l ' A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l w e b t a l k p r o m o s s o d a A d n k r o n o s ' I n n o v a z i o n e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v : m i t i e r e a l t à ' , r e a l i z z a t o c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V i i v H e a l t h c a r e . U n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o c o n l ' o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n a c o m u n i c a z i o n e c o r r e t t a e b a s a t a s u l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , v o l t a a s u p e r a r e i f a l s i m i t i e l e c o n v i n z i o n i e r r a t e c h e a n c o r a t r o p p o s p e s s o r u o t a n o a t t o r n o a l l ' H i v , u n ' i n f e z i o n e c h e c o i n v o l g e t r a s v e r s a l m e n t e l a p o p o l a z i o n e . " I n I t a l i a a b b i a m o a v u t o p i ù d i 2 m i l a i n f e z i o n i , c o n u n ' i n c i d e n z a d i c i r c a 4 c a s i o g n i 1 0 0 m i l a a b i t a n t i - r i c o r d a M o s c h e s e r i p o r t a n d o d a t i d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) - D a l 2 0 2 0 a l 2 0 2 3 c ' è s t a t o u n a u m e n t o p r o g r e s s i v o d e l l e n u o v e d i a g n o s i c o n u n a m o d a l i t à d i t r a s m i s s i o n e l e g a t a a i r a p p o r t i s e s s u a l i . I l 3 9 % d e i c a s i r i g u a r d a u o m i n i c h e f a n n o s e s s o c o n u o m i n i , i l 2 6 % e 2 1 % r i g u a r d a n o u o m i n i e d o n n e e t e r o s e s s u a l i " . A l l ' i n t e r n o d e i g r u p p i s o p r a c i t a t i " l a m a g g i o r p a r t e d e l l e d i a g n o s i v i e n e e f f e t t u a t a n e l l a f a s c i a d ' e t à t r a i 3 0 - 4 9 a n n i - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - u n a f a s c i a c o n i l p i ù f a c i l e a c c e s s o a i s e r v i z i d i t e s t i n g , p r e v e n z i o n e e t e r a p i a , a d i f f e r e n z a d e i p i ù g i o v a n i c h e i n v e c e s o n o m e n o r a g g i u n t i d a i m e z z i d i a g n o s t i c i e t e r a p e t u c i " . T r a i f a t t o r i c h e i n f l u e n z a n o d i a g n o s i e t e r a p i a , a l c u n i s o n o l e g a t i a d a s p e t t i s o c i o e c o n o m i c i . " M i g r a n t i e t r a n s e g r e d e r " , a d e s e m p i o , " s i t r o v a n o i n s i t u a z i o n i d i i n t e r s e z i o n a l i t à - c o n t i n u a l ' e s p e r t o - C ' è p o i l a m a n c a n z a d i i n f o r m a z i o n i . M o l t e d o n n e h a n n o u n a b a s s a p e r c e z i o n e d e l l a v u l n e r a b i l i t à d i q u e s t a i n f e z i o n e c h e n e l c o r s o d e i d e c e n n i è s t a t a d e s c r i t t a c o m e m a s c h i l e e l e g a t a a l l ' o r i e n t a m e n t o s e s s u a l e " . U n i n s i e m e d i v a r i a b i l i c h e s e c o n d o l ' i n f e t t i v o l o g o o s t a c o l a n o l ' a c c e s s o a i t e s t e f a v o r i s c o n o l a d i f f u s i o n e d e l l ' i n f e z i o n e . " L a p r e v e n z i o n e e i l t r a t t a m e n t o d e l l ' H i v s o n o u n a s t o r i a d i s u c c e s s o d e l l a m e d i c i n a - c o n c l u d e M o s c h e s e - S e v o g l i a m o v e r a m e n t e a v e r e i m p a t t o s u l l a c u r v a e p i d e m i c a i t a l i a n a d o b b i a m o p a r l a r e d e l l ' i n f e z i o n e e c o n t r a s t a r e l o s t i g m a . L e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v n o n s o n o m a l a t e , v i v o n o i n u n a c o n d i z i o n e c h e g r a z i e a l l a t e r a p i a e v i t a l ' i n s o r g e r e d e l l a s i n d r o m e d a i m m u n o d e f i c i e n z a a c q u i s i t a ( A i d s ) . O c c o r r e r a g g i u n g e r e t u t t a l a p o p o l a z i o n e e r e n d e r e a c c e s s i b i l i l e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e c o n u n a c o m u n i c a z i o n e s e m p r e p r e s e n t e e n o n r i l e g a t a a u n p a i o d i g i o r n a t e l ' a n n o . Q u e s t o è i l m o d o p i ù c o n c r e t o d i c o n t r i b u i r e a l l a s a l u t e p u b b l i c a " .