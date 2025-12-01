R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I d a t i d e l l a p r i m a c o o r t e e u r o p e a s u l c a b o t e g r a v i r P r E P p o r t a t i a l l a c o n f e r e n z a E a c s " , l a c o n f e r e n z a s u l l ' H i v d e l l a E u r o p e a n A i d s C l i n i c a l S o c i e t y , " h a n n o d i m o s t r a t o c h e c o n l a s o m m i n i s t r a z i o n e o g n i 2 m e s i l ' a d e r e n z a è s t a t a s u p e r i o r e a l 9 5 % " . C o s ì l ' i n f e t t i v o l o g a V a l e n t i n a M a z z o t t a d e l l ' U o c I m m u n o d e f i c i e n z e v i r a l i p r e s s o l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e p e r l e m a l a t t i e i n f e t t i v e L a z z a r o S p a l l a n z a n i I r c c s d i R o m a , i n t e r v e n e n d o a l w e b t a l k ' I n n o v a z i o n e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v : m i t i e r e a l t à ' , p r o m o s s o d a A d n k r o n o s e r e a l i z z a t o c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V i i v H e a l t h c a r e . U n i n c o n t r o t e s o a p r o m u o v e r e u n a c o r r e t t a c o m u n i c a z i o n e b a s a t a s u l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e c h e s p i n g e a f f i n c h é s i s u p e r i n o i f a l s i m i t i e l e c o n v i n z i o n i e r r a t e c h e a n c o r a t r o p p o s p e s s o r u o t a n o a t t o r n o a l l ' H i v , u n ' i n f e z i o n e c h e c o i n v o l g e t r a s v e r s a l m e n t e l a p o p o l a z i o n e . L a p r e v e n z i o n e è t u t t o . A d o g g i p e r c o n t r a s t a r e l ' H i v , m a a n c h e a l t r e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i e p e r e v i t a r e l a g r a v i d a n z a , " i l c o n d o m o f f r e u n a p r o t e z i o n e d e l l ' 8 5 - 8 6 % " , s p i e g a M a z z o t t a c h e p e r ò f a n o t a r e : " I l p r o b l e m a è c h e i l c o n d o m n o n a r r i v a d a p p e r t u t t o " . A d a f f i a n c a r e i l c o n t r a c c e t t i v o " a b b i a m o l a P r E P ( P r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e ) , c h e c o n s i s t e n e l l ' a s s u m e r e d e i f a r m a c i p r i m a d i r a p p o r t i p o t e n z i a l m e n t e a r i s c h i o . S e u t i l i z z a t a c o r r e t t a m e n t e , l ' e f f i c a c i a d i q u e s t a s t r a t e g i a è v i c i n a a l 1 0 0 % " . I l c a b o t e g r a v i r - è s t a t o r i c o r d a t o - è u n f a r m a c o P r E P a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l ' H i v , s o m m i n i s t r a t o t r a m i t e i n i e z i o n e i n t r a m u s c o l a r e o g n i 2 m e s i . E ' s t a t o a p p r o v a t o d a l l ' E m a , l ' A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i , m a " l a r i m b o r s a b i l i t à n o n è s t a t a a p p r o v a t a d a l l ' A i f a " , l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o , p r o s e g u e l ' i n f e t t i v o l o g a c h e i l l u s t r a p o i i r i s u l t a t i d e l p r o g r a m m a p i l o t a a l l o S p a l l a n z a n i d i R o m a : " L a s o m m i n i s t r a z i o n e è a v v e n u t a i n u n a d e t e r m i n a t a p o p o l a z i o n e c h e a v e v a t o s s i c i t à o e f f e t t i a v v e r s i a l l a P r E P o r a l e o a v e v a p r o b l e m i d i a d e r e n z a , c i o è a r i s p e t t a r e l ' a s s u n z i o n e o r a l e g i o r n a l i e r a . N e l f o l l o w - u p , c h e h a a v u t o u n a d u r a t a d i 7 m e s i , n o n a b b i a m o o s s e r v a t o n e s s u n a i n f e z i o n e , a c o n f e r m a d e i d a t i s u i t r i a l d i e f f i c a c i a d i c a b o t e g r a v i r i n P r E P . S o l o m e n o d e l 2 % d e l l e i n t e r r u z i o n i è a v v e n u t a p e r e f f e t t i c o l l a t e r a l i . N o n o s t a n t e c o n i l p i l o t a a v e s s i m o a d i s p o s i z i o n e p o c h e f i a l e , e q u i n d i u n a l i m i t a t a d i s p o n i b i l i t à d i d a t i r i g u a r d o l a d e s i d e r a b i l i t à d e l l a P r E P a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e , p i ù d e l 2 0 % d e l l e p e r s o n e c a p i t a t e i n q u e l p e r i o d o n e l l ' a m b u l a t o r i o h a n n o a v a n z a t o d e l l e f o r t i s s i m e r i c h i e s t e d i p a s s a r e a l l a l o n g a c t i n g . I p a z i e n t i a s p e t t a n o q u e s t e n u o v e o p z i o n i c o n a n s i a e f i d u c i a " . A l l a c o n f e r e n z a E a c s è s t a t o p o r t a t o a n c h e l o s t u d i o C l a r i t y c h e h a c o m p a r a t o a c c e t t a b i l i t à e t o l l e r a b i l i t à d i c a b o t e g r a v i r i n P r E P c o n l ' a l t r a o p z i o n e d i P r E P i n i e t t i v a , i l l e n a c a b a v i r " c h e , q u a n d o s a r à d i s p o n i b i l e , s i s o m m i n i s t r e r à u n a v o l t a o g n i 6 m e s i " , s p e c i f i c a M a z z o t t o . " L e p e r s o n e c h e h a n n o r i c e v u t o e n t r a m b i i f a r m a c i a d i s t a n z a d i a l c u n e s e t t i m a n e s o n o p o i s t a t e i n t e r v i s t a t e s u l l a t o l l e r a b i l i t à a u n a s e t t i m a n a d a l l ' i n i e z i o n e . L o s t u d i o h a d i m o s t r a t o c o m e c a b o t e g r a v i r è a l t a m e n t e a c c e t t a t o d a l l e p e r s o n e c h e l o h a n n o r i c e v u t o . M e n t r e c h i a v e v a r i c e v u t o l e n a c a b a v i r h a r i p o r t a t o m o l t i p i ù e v e n t i a v v e r s i , c o n n e s s i a l s i t o d i i n i e z i o n e , i n p a r t i c o l a r e i n o d u l i , e s s e n d o l a s o m m i n i s t r a z i o n e p i ù s u p e r f i c i a l e " . L o s t u d i o c i t a t o d a M a z z o t t a " a v e v a u n b r e v e f o l l o w - u p " . L a d i s p o n i b i l i t à d i d a t i a l u n g o t e r m i n e c o n u n o s t u d i o e s t e s o n e l l a r e a l w o r l d , " q u a n d o a v r e m o i f a r m a c i d i s p o n i b i l i s u l a r g a s c a l a , c i a i u t e r à a c a p i r e q u a n t o l ' e s p e r i e n z a d e l l a s o m m i n i s t r a z i o n e p o s s a a i u t a r e a c c e t t a b i l i t à e d a d e r e n z a a l f a r m a c o - e v i d e n z i a l a s p e c i a l i s t a - Q u e s t i f a r m a c i c i d i c o n o c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e t r a t t a m e n t i c h e c i a i u t a n o a p r o t e g g e r s i . D u n q u e i n q u e s t o m o m e n t o n o n a b b i a m o u n p r o b l e m a d i e f f i c a c i a d e l l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e , q u a n t o d i a c c e s s o . C ' è b i s o g n o d i f a r c o n o s c e r e q u e s t a f o r m a d i p r e v e n z i o n e " , l a P r E P l o n g a c t i n g , " e r e n d e r l a f r u i b i l e e a c c e s s i b i l e a l p i ù a l t o n u m e r o d i p e r s o n e p o s s i b i l i " . " I p r i m i d a t i s u l l a P r E P i n I t a l i a , r a c c o l t i a n c h e p r i m a d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d e l l a P r E P o r a l e - r i m a r c a M a z z o t t a - r i p o r t a n o u n p r o b l e m a d i a d e r e n z a e i n t e r r u z i o n i a l p r o g r a m m a d i p r e v e n z i o n e c h e p r e v e d e v i s i t e , c o n t r o l l i e f o l l o w - u p . N e l p r i m o a n n o i l t a s s o d i i n t e r r u z i o n i s i a t t e s t a a l 2 5 % . I f a t t o r i s o n o l ' e t à g i o v a n e , s t u p e f a c e n t i d u r a n t e i r a p p o r t i e l a n o n r i m b o r s a b i l i t à d e l f a r m a c o . C o n o s c e r e q u e s t i f a t t o r i p r e d i t t i v i è i m p o r t a n t e p e r c a r a t t e r i z z a r e l a p o p o l a z i o n e e c a p i r e d o v e a g i r e . I g r a n d i o s t a c o l i a l l ' a d e r e n z a a l l a P r E P s o n o l ' a c c e s s i b i l i t à e l o s t i g m a . L e p e r s o n e f a n n o f a t i c a a p a r l a r e d i v i t a s e s s u a l e . L a n a r r a z i o n e v a r i b a l t a t a e q u e s t o p a s s a a n c h e d a l l ' i n f o r m a z i o n e " , c o n c l u d e l ' i n f e t t i v o l o g a .