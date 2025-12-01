( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o p a r l i a m o d i H i v n o n p a r l i a m o s o l o d i u n a m a l a t t i a , m a d i s t i g m a , d i d i r i t t i e a c c e s s o a l l e c u r e . S e l a s c i e n z a s u q u e s t a i n f e z i o n e h a f a t t o e n o r m i p a s s i a v a n t i , l a c o m u n i c a z i o n e s e m b r a e s s e r e r i m a s t a u n p o ' i n d i e t r o : t e r m i n i c o m e c o n t a g i a t o , i n f e t t o , f o c o l a i , v i t t i m e d e l l ' A i d s , s i e r o p o s i t i v o , n o n s o n o s o l o e r r o r i s e m a n t i c i , h a n n o u n i m p a t t o e d e l l e c o n s e g u e n z e r e a l i . S u p e r a r e q u e s t o t i p o d i c o m u n i c a z i o n e è u n s e g n o d i r i s p e t t o v e r s o l e p e r s o n e ” . L o h a d e t t o I r m a D ’ A r i a , g i o r n a l i s t a m e d i c o s c i e n t i f i c a d i M e d i k e a , p a r t e c i p a n d o a l w e b t a l k p r o m o s s o d a A d n k r o n o s ‘ I n n o v a z i o n e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ’ H i v : m i t i e r e a l t à ’ , r e a l i z z a t o c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V i i v H e a l t h c a r e . U n i n c o n t r o c h e h a v i s t o a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d i d u e i n f e t t i v o l o g i e c h e è s t a t o o r g a n i z z a t o c o n l ' o b i e t t i v o d i s u p e r a r e i f a l s i m i t i e l e c o n v i n z i o n i e r r a t e c h e a n c o r a t r o p p o s p e s s o r u o t a n o a t t o r n o a l l ’ H i v , a t t r a v e r s o u n a c o m u n i c a z i o n e c o r r e t t a , b a s a t a s u l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e . P r o p r i o s u l t a s t o d e l l a c o m u n i c a z i o n e h a b a t t u t o l a g i o r n a l i s t a s c i e n t i f i c a . “ D i H i v s i p a r l a p o c o e s u i s o c i a l s e n e p a r l a m a l e , c o n a t t e g g i a m e n t i c o l p e v o l i z z a n t i . I n o l t r e , c i r c o l a n o f a k e n e w s p o t e n t i ” , s o t t o l i n e a . P o i s i s o f f e r m a s u i d u e a n t i p o d i c h e c a r a t t e r i z z a n o l ’ a r g o m e n t o : “ D a u n a p a r t e i l c a t a s t r o f i s m o , d a l l ' a l t r a u n a n o r m a l i z z a z i o n e e c c e s s i v a . U n a d u a l i t à c h e p u ò p o r t a r e i g i o v a n i a v i v e r e u n a p r e v e n z i o n e s u p e r f i c i a l e - a v v e r t e - N o i g i o r n a l i s t i d o v r e m m o p r e n d e r e m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d e l m e s t i e r e c h e f a c c i a m o e i l r u o l o c h e a b b i a m o e c o m b a t t e r e i f a l s i m i t i p i ù d i f f u s i . D o b b i a m o c o s t r u i r e a r t i c o l i , c o n t e n u t i , a n c h e i n m a n i e r a s e m p l i c e , c h e d i a n o u n c o n t r i b u t o p i ù f a t t i v o ” . D ’ A r i a r i c o r d a i n o l t r e l ’ i m p o r t a n z a d i d i f f o n d e r e u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e p a r t e n d o d a l l e s c u o l e , m a a n c h e l a n e c e s s i t à d i a d a t t a r e i l t i p o d i c o m u n i c a z i o n e a l c o n t e s t o s o c i o - c u l t u r a l e a t t u a l e : “ S u i m e d i a m a i n s t r e a m i g i o v a n i n o n c i l e g g o n o p i ù - d i c e - L a c o m u n i c a z i o n e s u i c a n a l i s o c i a l v a a f f i d a t a a i g i o r n a l i s t i , n o n a g l i i n f l u e n c e r , a m e n o c h e n o n s i a n o p a r t i c o l a r m e n t e e s p e r t i - r a c c o m a n d a - B i s o g n a u s a r e u n l i n g u a g g i o c o i n v o l g e n t e p e r a r r i v a r e d i r e t t a m e n t e a i g i o v a n i . I n o l t r e - a g g i u n g e - o c c o r r e p u n t a r e s u i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e t r a d i z i o n a l i p e r a r r i v a r e a l l e f a m i g l i e , c h e , a u n c e r t o p u n t o , d o v r e b b e r o a f f r o n t a r e i l t e m a s e s s u a l i t à c o n i l o r o f i g l i - s o t t o l i n e a r i c o r d a n d o c h e - S p e s s o i g e n i t o r i r i e s c o n o a p a r l a r e d i c o n t r a c c e z i o n e p e r e v i t a r e u n a g r a v i d a n z a , m a d i f f i c i l m e n t e s i p a r l a d i m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m i s s i b i l i ” . P e r l a g i o r n a l i s t a , l a n e c e s s i t à p i ù s t r i n g e n t e q u a n d o s i p a r l a d e l l ’ i n f e z i o n e è q u e l l a d i “ r i u s c i r e a c o m u n i c a r e c h e u n a p e r s o n a c o n H i v ” , c h e s e g u e u n a t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e , “ n o n t r a s m e t t e i l v i r u s ” . C ’ è a n c h e u n ’ a l t r a u r g e n t e n e c e s s i t à : “ P e r r e s t i t u i r e u n p o ' d i u m a n i t à a u n t e m a p e r t r o p p o t e m p o r a c c o n t a t o c o n s t i g m a , v a n n o c o i n v o l t e d i r e t t a m e n t e l e p e r s o n e c o n H i v – s p i e g a D ’ A r i a - P e r c h é n e s s u n a c a m p a g n a p u ò f u n z i o n a r e s e p a r l a s u l l e p e r s o n e a n z i c h é c o n l e p e r s o n e c h e v i v o n o l ' i n f e z i o n e ” . P o i u n i n v i t o a i c o l l e g h i g i o r n a l i s t i : “ A n c h e s e s p e s s o l e c o n d i z i o n i i n c u i l a v o r i a m o c i p o r t a n o a f a r e i l n o s t r o l a v o r o d i c o r s a , n o n s m e t t i a m o m a i d i c h i e d e r c i c h e i m p a t t o h a n n o l e p a r o l e c h e s c e g l i a m o ” c o n c l u d e .