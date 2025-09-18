R a v e n n a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - U n a u t u n n o d a b r i v i d i a t t e n d e i v i s i t a t o r i d e l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a : s c e n e d e l c r i m i n e , c i m i t e r i i n f e s t a t i d a z o m b i e , t u n n e l o s c u r i , l a b i r i n t i i n q u i e t a n t i , v a m p i r i e c l o w n m a l v a g i , m a a n c h e c r e a t u r e m a g i c h e p r o n t e a r e g a l a r e u n d o l c e t t o ( o u n o s c h e r z e t t o ) . T u t t o q u e s t o è l ’ H a l l o w e e n d i M i r a b i l a n d i a , c h e t o r n a d a s a b a t o 4 o t t o b r e , e f i n o a d o m e n i c a 2 n o v e m b r e , p e r o f f r i r e l e t a n t o a t t e s e a t m o s f e r e h o r r o r e a m b i e n t a z i o n i f a n t a s y a d a t t e a t u t t a l a f a m i g l i a . P e r c h i è d i s p o s t o a v a g a r e n e l l e t e n e b r e S u b u r b i a è l ’ e s p e r i e n z a d a n o n p e r d e r e , u n a h o r r o r z o n e d i o l t r e 3 0 . 0 0 0 m q c o n u n a c i t t à s p e t t r a l e a b i t a t a d a p i ù d i u n c e n t i n a i o d i z o m b i e , v a m p i r i e a l t r e c r e a t u r e m o s t r u o s e c h e v a g a n o e s e m i n a n o i l t e r r o r e t r a v i c o l i o s c u r i e s c e n o g r a f i e i m m e r s i v e . I p i ù t e m e r a r i e a v v e n t u r o s i t r o v a n o p a n e p e r i l o r o d e n t i n e i t u n n e l h o r r o r , a p a r t i r e d a M r B l a c k m o o n ' s H y p n o t i c C i r c u s d o v e u n s a d i c o d i r e t t o r e e d e g l i i n q u i e t a n t i c l o w n a t t e n d o n o g l i i g n a r i o s p i t i p e r u n a t e r r i f i c a n t e p e r f o r m a n c e . E n t r a r e n e l s u o l a b i r i n t o c l a u s t r o f o b i c o s i g n i f i c a a f f r o n t a r e u n p e r c o r s o d a c u i n o n è f a c i l e u s c i r e . A n s i a e t e r r o r e r e g n a n o a n c h e n e i t e r r i f i c a n t i t u n n e l A p a r t m e n t # 1 6 2 , c o n l e s c e n e d i c r u e n t i d e l i t t i , A c i d R a i n , u n p e r c o r s o t o r t u o s o e s u r r e a l e , e L l o r o n a d o v e u n p i a n t o d i s p e r a t o a c c o m p a g n a i v i s i t a t o r i i n u n ’ e s p e r i e n z a c a r i c a d i t e n s i o n e . E p e r g l i a p p a s s i o n a t i d e l l a c e l e b r e s e r i e T V , a d i s p o s i z i o n e T h e W a l k i n g D e a d - T h e H o r r o r H o u s e ( i n g r e s s o c o n b i g l i e t t o a g g i u n t i v o ) , c o n a m b i e n t a z i o n i f e d e l i s s i m e a l l ’ i c o n i c o u n i v e r s o p o s t - a p o c a l i t t i c o a b i t a t o d a z o m b i e . A n c h e i p i ù p i c c o l i p o s s o n o v i v e r e u n H a l l o w e e n s u m i s u r a , c o n d u e t u n n e l a l o r o d e d i c a t i : T h e M i n i Z o m b i e A c a d e m y , u n a s c u o l a m o l t o s p e c i a l e i n c u i i m p a r a r e t u t t e l e a b i l i t à n e c e s s a r i e p e r d i v e n t a r e z o m b i e p r o f e s s i o n i s t i , c o n e s a m i d i c a m m i n a t a z o m b i e , p o r t a m e n t o , p r o v a d i v o c a l i z z a z i o n e e r i l a s c i o d e l d i p l o m a . M a g i a e s p e c i a l i a n i m a z i o n i a n c h e p e r i l t u n n e l L a C a m e r a d e l l e M e r a v i g l i e , p e r s c o p r i r e i t e s o r i e i m i s t e r i o s i s e g r e t i o c c u l t a t i d a o l t r e c e n t o a n n i d a g l i e s p l o r a t o r i p i ù i n t r a p r e n d e n t i . P e r u n H a l l o w e e n c h e s i r i s p e t t i n o n p o s s o n o m a n c a r e g l i s h o w , p a r a t e e f e s t e a t e m a . T r a l e n o v i t à d i q u e s t ’ a n n o i l N i c k e l o d e o n H a l l o w e e n P a r t y n e l t e a t r o d e l l a n u o v a a r e a b i m b i N i c k e l o d e o n L a n d : u n a f e s t a i n d i m e n t i c a b i l e p e r i p i c c o l i o s p i t i e l e l o r o f a m i g l i e , i n s i e m e a i p e r s o n a g g i p i ù i c o n i c i e a m a t i d e l l ’ u n i v e r s o N i c k e l o d e o n . A l P e p s i T h e a t r e v a i n s c e n a D r a c u l a , i l m u s i c a l c o n p r o t a g o n i s t a u n g i o v a n e a v v o c a t o i n g l e s e c h e , a r r i v a t o n e l l a d i m o r a d e l C o n t e D r a c u l a , s c o p r e t r o p p o t a r d i d i e s s e r e f i n i t o n e l l a t r a p p o l a d i u n v a m p i r o . S u l p a l c o d i P i a z z a d e l l a F a m a s i a l t e r n a n o i l n u o v o s h o w L a b o t t e g a d e l t e r r o r e , d o v e u n a p i a n t a c a r n i v o r a d a l l a c r e s c i t a i n f i n i t a d i v o r a t u t t o c i ò c h e i n c o n t r a , e D e m o n s c o n p r o t a g o n i s t a “ Z i a R h o d y “ c h e d a v i t t i m a s i t r a s f o r m a i n s a c e r d o t e s s a p e r s o d d i s f a r e l a f a m e d e i d e m o n i . S u l p a l c o D u c a t i i n T h e B u b b l e B e w i t c h m e n t S h o w u n a s t r e g a i n c a n t a t r i c e r e g a l a i l l u s i o n i m o z z a f i a t o c o n e n o r m i b o l l e d i s a p o n e . N e l l ’ a r e a D i n o l a n d d e l P a r c o v a n n o i n s c e n a T u t a n - c ' m o n u n d i v e r t e n t e s h o w i n c o m p a g n i a d i d u e e s p l o r a t o r i a l l a r i c e r c a d i u n a m u m m i a m i l l e n a r i a e d e l l a s u a g e m m a m i s t e r i o s a , e l ’ A p p r e n d i s t a S t r e g o n e d o v e i b a m b i n i d i v e n t a n o m a g h i t r a i n c a n t e s i m i e a v v e n t u r e i n s i e m e a W o n d y . N e l l a F a r W e s t V a l l e y t o r n a l ’ a p p u n t a m e n t o c o n E l D í a D e L o s M u e r t o s , t r a c e l e b r a z i o n i m e s s i c a n e c o n c o s t u m i c o l o r a t i , c a n z o n i e a l l e g r i t r u c c h i . I n P i a z z a K a t u n r i t i i n c a n d e s c e n t i e i n f u o c a t i c o n l o s p e t t a c o l o l o S p i r i t o d e l F u o c o . E i l t e r r o r e s b a r c a a n c h e n e l l a B a i a d e i P i r a t i c o n V a m p i r a t e s W e l c o m e , l a p a r a t a d i b e n v e n u t o a l P a r c o c o n t e r r i b i l i v a m p i r i i n c e r c a d e l l a p r o s s i m a v i t t i m a . I m m a n c a b i l i a n c h e g l i a p p u n t a m e n t i c o n l a S u b u r b i a P a r a d e , u n a s f i l a t a s p e t t r a l e p e r l e s t r a d e d e l p a r c o d o v e o g n i p a s s o d i v e n t a u n v i a g g i o n e l l ’ o s c u r i t à . “ H a l l o w e e n s i c o n f e r m a , a n n o d o p o a n n o , u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù a t t e s i e s i g n i f i c a t i v i p e r M i r a b i l a n d i a , d i c h i a r a S a b r i n a M a n g i a , M a n a g i n g D i r e c t o r d i M i r a b i l a n d i a . L a v o r i a m o c o s t a n t e m e n t e p e r a r r i c c h i r e l ’ e s p e r i e n z a d e i n o s t r i v i s i t a t o r i , d a l l e a t t r a z i o n i a g l i s p e t t a c o l i , c u r a n d o o g n i d e t t a g l i o i n m o d o d a c o i n v o l g e r e u n p u b b l i c o t r a s v e r s a l e . G r a z i e a l l a n u o v a a r e a t e m a t i c a N i c k e l o d e o n L a n d , a n c h e i p i ù p i c c o l i p o s s o n o v i v e r e l a m a g i a d i H a l l o w e e n i n u n a m b i e n t e d i v e r t e n t e e s u m i s u r a p e r l o r o . P e r g l i a m a n t i d e l b r i v i d o , S u b u r b i a r i m a n e u n a p p u n t a m e n t o i m p e r d i b i l e : u n a d e l l e h o r r o r z o n e p i ù e s t e s e m a i r e a l i z z a t e i n u n p a r c o d i v e r t i m e n t i i t a l i a n o , c a p a c e d i r e g a l a r e e m o z i o n i f o r t i . A M i r a b i l a n d i a , H a l l o w e e n è d a v v e r o p e r t u t t i ! ” . A d i s p o s i z i o n e d e i v i s i t a t o r i n o n m a n c h e r à i l d i v e r t i m e n t o e l ’ a d r e n a l i n a d e l l e t a n t e a t t r a z i o n i d e l P a r c o . L a p a u r a a r r i v a a M i r a b i l a n d i a d a s a b a t o 4 o t t o b r e a d o m e n i c a 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 , u l t i m o g i o r n o d i a p e r t u r a s t a g i o n a l e d e l P a r c o . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i e p e r s c o p r i r e i d e t t a g l i d i t u t t e l e o f f e r t e e p r o m o z i o n i i n c o r s o : w w w . m i r a b i l a n d i a . i t