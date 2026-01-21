( A d n k r o n o s ) - L ' A i r F o r c e O n e d i D o n a l d T r u m p , d i r e t t o a D a v o s , è s t a t o c o s t r e t t o a r i e n t r a r e p r e s s o l a J o i n t B a s e A n d r e w s p o c o d o p o i l d e c o l l o p e r l a S v i z z e r a . L a C a s a B i a n c a h a a t t r i b u i t o l ' e v e n t o a u n " p i c c o l o p r o b l e m a e l e t t r i c o " : l a p o r t a v o c e K a r o l i n e L e a v i t t h a d i c h i a r a t o c h e i l r i e n t r o è a v v e n u t o " p e r e s t r e m a p r e c a u z i o n e " . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i e l a s u a d e l e g a z i o n e s o n o s a l i t i s u u n a l t r o a e r e o , d e c o l l a t o p o c o d o p o l a m e z z a n o t t e l o c a l e . I d a t i d i s i t i c h e s i o c c u p a n o d i m o n i t o r a g g i o d e l t r a f f i c o a e r e o m o s t r a n o c h e l ' A i r F o r c e O n e h a i n v e r t i t o l a r o t t a s u l l ' O c e a n o A t l a n t i c o , n o n l o n t a n o d a l l ' a r e a o r i e n t a l e d i L o n g I s l a n d , N e w Y o r k . L ' a e r e o p r e s i d e n z i a l e è r i e n t r a t o a l l a b a s e a l l e 2 3 . 0 7 l o c a l i . " A c a u s a d i u n p i c c o l o p r o b l e m a i d r a u l i c o e c o n p r e c a u z i o n e i n a b b o n d a n z a , i p i l o t i s o n o a t t e r r a t i i n u n a e r o p o r t o l o c a l e p r i m a d i r a g g i u n g e r e l ' a e r o p o r t o d i S t a n s t e d . I l p r e s i d e n t e e l a f i r s t l a d y s o n o s a l i t i s a n i e s a l v i s u l l ' e l i c o t t e r o d i s u p p o r t o " , l a n o t a d i L e a v i t t . G i o r n a l i s t i a l s e g u i t o d e l p r e s i d e n t e U s a h a n n o r i f e r i t o d i u n ' i n t e r r u z i o n e d e l l e l u c i n e l l a c a b i n a p o c o d o p o i l d e c o l l o . T r u m p e i l s u o e n t o u r a g e h a n n o c a m b i a t o v e l i v o l o e s o n o d e c o l l a t i d i n u o v o a l l e 0 0 . 0 2 , c o n c i r c a d u e o r e e m e z z a d i r i t a r d o s u l l a t a b e l l a d i m a r c i a , c o n p o s s i b i l i r i p e r c u s s i o n i s u l p r o g r a m m a p e r l a g i o r n a t a i n S v i z z e r a d o v e i l t y c o o n è a t t e s o u n c o n f r o n t o c o n i l e a d e r e u r o p e i r i g u a r d o a l l a s u a p r o p o s t a d i a n n e t t e r e l a G r o e n l a n d i a . L a C a s a B i a n c a n o n h a r i f e r i t o d i p o s s i b i l i c a m b i d i p r o g r a m m a p e r i l p r e s i d e n t e a D a v o s , m a d i v e r s i m e d i a a m e r i c a n i p r e v e d o n o u n o s l i t t a m e n t o d e l s u o d i s c o r s o , a t t u a l m e n t e i n p r o g r a m m a a l l e 1 4 . 3 0 . S e c o n d o i g i o r n a l i s t i a l s e g u i t o d e l p r e s i d e n t e , c i t a t i d a C n n , T r u m p h a p r e s o p o s t o s u l n u o v o v e l i v o l o m e n t r e s u l p r i m o A i r F o r c e O n e s i r e g i s t r a v a u n a n o t e v o l e e i n u s u a l e c o n c i t a z i o n e : d i v e r s i m e m b r i d e l l o s t a f f s o n o s t a t i v i s t i s c e n d e r e c o n i b a g a g l i , m e n t r e l ’ e q u i p a g g i o t r a s f e r i v a i n f r e t t a s c a t o l e d i f r u t t a , p a n i n i c o n f e z i o n a t i e b e v a n d e d a u n a e r e o a l l ’ a l t r o . A t e r r a , g l i o p e r a t o r i h a n n o s c a r i c a t o c i r c a u n a d o z z i n a d i v a l i g i e c a r i c a n d o l e s u u n c a m i o n . S u i m o n i t o r d i b o r d o e r a i n t a n t o i n o n d a F o x N e w s , c o n u n s o t t o p a n c i a d e d i c a t o p r o p r i o a l p r o b l e m a e l e t t r i c o d e l v e l i v o l o . È l a s e c o n d a v o l t a i n p o c h i m e s i c h e T r u m p è c o s t r e t t o a r i c o r r e r e a u n m e z z o d i r i s e r v a : l o s c o r s o s e t t e m b r e , d u r a n t e l a v i s i t a n e l R e g n o U n i t o , i l p r e s i d e n t e e l a f i r s t l a d y M e l a n i a T r u m p d o v e t t e r o s a l i r e s u u n e l i c o t t e r o d i s u p p o r t o d o p o c h e q u e l l o s u c u i v i a g g i a v a n o a v e v a a v u t o u n g u a s t o i d r a u l i c o e d e r a s t a t o c o s t r e t t o a d a t t e r r a r e i n u n a e r o p o r t o l o c a l e , p r o v o c a n d o u n r i t a r d o n e l l ’ a r r i v o a S t a n s t e d p r i m a d e l r i e n t r o n e g l i S t a t i U n i t i . T r u m p è r i p a r t i t o v e r s o l a S v i z z e r a a b o r d o d i u n B o e i n g C - 3 2 A , v e r s i o n e m i l i t a r e d e l 7 5 7 . L a d e n o m i n a z i o n e ' A i r F o r c e O n e ' , s p i e g a n o a l l a C n n f o n t i d e l l ’ a e r o n a u t i c a a m e r i c a n a , n o n i n d i c a i l t i p o d i a e r e o m a i l n o m i n a t i v o r a d i o a s s e g n a t o a q u a l s i a s i v e l i v o l o s u l q u a l e s i t r o v i i l p r e s i d e n t e i n c a r i c a . I l V c - 2 5 , v e r s i o n e m o d i f i c a t a d e l 7 4 7 a q u a t t r o m o t o r i , è t r a d i z i o n a l m e n t e a s s o c i a t o a l l ’ i m m a g i n e d e l l ’ a e r e o p r e s i d e n z i a l e , m a T r u m p s t a o r a v i a g g i a n d o s u u n C - 3 2 A , u t i l i z z a t o a b i t u a l m e n t e p e r t r a s p o r t a r e i l v i c e p r e s i d e n t e ( i n q u e l c a s o d e n o m i n a t o ' A i r F o r c e T w o ' ) , l a F i r s t L a d y , m e m b r i d e l g o v e r n o e d e l C o n g r e s s o . L ’ A i r F o r c e d i s p o n e d i q u a t t r o C - 3 2 , m e n t r e i V C - 2 5 i n s e r v i z i o s o n o d u e ; i n u o v i m o d e l l i , a t t u a l m e n t e i n a l l e s t i m e n t o , n o n e n t r e r a n n o i n f u n z i o n e p r i m a d i a l c u n i a n n i . " Y o u ' l l f i n d o u t " . " L o s c o p r i r e t e " : D o n a l d T r u m p h a r i b a d i t o c h e l ' i s o l a a r t i c a , t e r r i t o r i o c o n t r o l l a t o d a l l a D a n i m a r c a , è u n o b i e t t i v o i m p r e s c i n d i b i l e p e r W a s h i n g t o n . " E ' f o n d a m e n t a l e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e " , h a r i p e t u t o , m o s t r a n d o s i c u r e z z a s u l l ' e p i l o g o p o s i t i v o d e l l a v i c e n d a . " A b b i a m o t a n t i m e e t i n g i n p r o g r a m m a s u l l a G r o e n l a n d i a . C r e d o c h e l e c o s e a n d r a n n o b e n e . S u c c e d e r à q u a l c o s a e s a r à p o s i t i v o p e r t u t t i " , d i c e T r u m p i n u n ' i n t e r m i n a b i l e c o n f e r e n z a a l l a C a s a B i a n c a c o n v o c a t a p e r c e l e b r a r e i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e l p r i m o a n n o d i m a n d a t o . D e t t a g l i o t r a s c u r a b i l e : g l i a b i t a n t i d e l l a G r o e n l a n d i a n o n n e v o g l i o n o s a p e r e n i e n t e . " N o n h o p a r l a t o c o n l o r o , q u a n d o l o f a r ò s o n o s i c u r o c h e s a r a n n o e n t u s i a s t i " .