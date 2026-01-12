B r u x e l l e s , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a G r o e n l a n d i a a p p a r t i e n e a l s u o p o p o l o . S p e t t a a l l a D a n i m a r c a e a l l a G r o e n l a n d i a , e s o l o a l o r o , d e c i d e r e s u l l e q u e s t i o n i c h e r i g u a r d a n o l a D a n i m a r c a e l a G r o e n l a n d i a . N u l l a s u d i l o r o s e n z a d i l o r o " . L o h a d e t t o l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a V o n d e r L e y e n , p a r l a n d o c o n u n g r u p p o d i m e d i a e u r o p e i t r a c u i i l C o r r i e r e d e l l a S e r a . " L a s i c u r e z z a d e l l ' A r t i c o è d i e n o r m e i m p o r t a n z a p e r n o i - h a s p i e g a t o - E d è , i n m o d o c r u c i a l e , u n t e m a p e r l a N a t o " . L ' U e h a " u n o t t i m o r a p p o r t o c o n l a G r o e n l a n d i a . Q u e s t o è i m p o r t a n t e . S t i a m o i n v e s t e n d o e a c c e l e r a n d o i l n o s t r o l a v o r o l ì . N e l l a n o s t r a p r o p o s t a d i b i l a n c i o ( p e r i l 2 0 2 8 - 2 0 3 4 ) a b b i a m o r a d d o p p i a t o i f i n a n z i a m e n t i , p o r t a n d o l i a c i r c a 5 3 0 m i l i o n i - h a s o t t o l i n e a t o - i l c h e d i m o s t r a i l n o s t r o i m p e g n o p e r i l p a r t e n a r i a t o e l ' i m p o r t a n z a d e l l a s i c u r e z z a a r t i c a " .