R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p o l i t i c a e s t e r a d i u n g r a n d e p a e s e c o m e l ’ I t a l i a n o n p u ò r i d u r s i a l l ’ a t t e s a e a l l ’ i n t e r p r e t a z i o n e d i q u e l l o c h e d i r à o f a r à D o n a l d T r u m p . I n o d i s t a n n o v e n e n d o a l p e t t i n e , a n c h e p e r G i o r g i a M e l o n i . C i s a r e m m o a s p e t t a t i u n a p r e s a d i p o s i z i o n e n e t t a : l a G r o e n l a n d i a n o n s i t o c c a , n o n s i v e n d e e n o n s i c o m p r a , d i f e n d i a m o l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d i u n o S t a t o m e m b r o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " Q u i n o n s i t r a t t a s o l o d i c o n d i v i d e r e o n o n c o n d i v i d e r e l e d i c h i a r a z i o n i d e l P r e s i d e n t e U s a , s i t r a t t a d i c a p i r e e d e c i d e r e c o s a f a r e d i f r o n t e a l l a p i ù g r a v e c r i s i n e l l a a l l e a n z a t r a n s a t l a n t i c a d a l l a s u a f o n d a z i o n e . C e r t o , s e s c e g l i d i l e g i t t i m a r e T r u m p q u a n d o a g i s c e f u o r i d a o g n i r e g o l a v i o l a n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c o m e h a f a t t o M e l o n i , p o i f a t i c h i a d i f e n d e r t i d e l l e m i n a c c e q u a n d o t i r i g u a r d a n o " . " O g g i l ’ i n t e r o c o n t i n e n t e e u r o p e o s t a s u b e n d o l a v o l o n t à d i p o t e n z a t r u m p i a n a s u l l a G r o e n l a n d i a . E p e r l a p r i m a v o l t a l ’ I t a l i a a p p a r e p o l i t i c a m e n t e i n c a p a c e d i e s p r i m i r e u n a v e r a s o l i d a r i e t à e u r o p e a . S e l a t u a u n i c a a m b i z i o n e è e s s e r e i l g o v e r n o p i ù t r u m p i a n o d ’ E u r o p a è i n e v i t a b i l e s c i v o l a r e n e l l a m a r g i n a l i t à e d e n t r a r e i n c o n t r a d d i z i o n e c o n i l r e s t o d e l l ’ U n i o n e " . " C o n t i n u a r e s u q u e s t a s t r a d a - p r o s e g u e S c h l e i n - c i i m p e d i s c e d i s v o l g e r e u n a f u n z i o n e , n e l m o m e n t o i n c u i s e r v i r e b b e u n g r a n d e s a l t o i n a v a n t i d i i n t e g r a z i o n e e s o l i d a r i e t à e u r o p e a d i f r o n t e a g l i a t t a c c h i d i T r u m p , e u n a r e a z i o n e c o m u n i t a r i a a l l ’ a n n u n c i o d i u n a n u o v a g u e r r a c o m m e r c i a l e c o m e r i t o r s i o n e p o l i t i c a v e r s o a l c u n i S t a t i U e , c h e s t r a c c e r e b b e a n c h e i l p e s s i m o a c c o r d o r a g g i u n t o q u a l c h e m e s e f a " . " I d a z i c h e d a n n e g g i a n o l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a n o n h a n n o v i s t o u n a r i s p o s t a a d e g u a t a d e l g o v e r n o . M e l o n i h a s m e s s o d i p a r l a r n e p e r n o n d i s t u r b a r e T r u m p , m e n t r e i l c o n t o c o n t i n u a n o a p a g a r l o l a v o r a t o r i , f a m i g l i e e i m p r e s e . P o s i z i o n a r e l ’ I t a l i a n e l l e r e t r o v i e , q u a n d o d o v r e m m o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d i u n a s v o l t a e u r o p e a n e l s e g n o d e l l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , d e l l ’ i n t e g r a z i o n e e d e l l a d i g n i t à , è i l d a n n o p i ù g r a n d e c h e i l g o v e r n o M e l o n i s t a a r r e c a n d o a l l ’ i m m a g i n e d e l n o s t r o p a e s e e a i n o s t r i i n t e r e s s i n a z i o n a l i " .