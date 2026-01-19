R o m a , 1 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l f u t u r o d e l l a G r o e n l a n d i a è i n m a n o a i g r o e n l a n d e s i " . L o h a d e t t o M a t t e o S a l v i n i a R t l 1 0 2 . 5 . " Q u e l l o c h e c o l p i s c e è l a r e a z i o n e d i s u n i t a , d i s o r g a n i z z a t a e s c o o r d i n a t a d e l l ' E u r o p a , s e m b r a c h e c e n e s i a n o d u e : u n a c o m a n d a t a d a P a r i g i e B e r l i n o c h e m a n d a s o l d a t i e a n n u n c i a s a n z i o n i , p o i q u e l l a d i a l t r i P a e s i U e p i ù p r u d e n t i , d i a l o g a n t i e r a g i o n e v o l i c o m e l ' I t a l i a c h e n o n m a n d a s o l d a t i q u a e l à . P r i m a d i m a n d a r e s o l d a t i i n q u a l c h e p a r t e d e l m o n d o , a P a r i g i e B e r l i n o d o v r e b b e r o p e n s a r c i " , h a a g g i u n t o i l v i c e p r e m i e r . " B e n e f a i l g o v e r n o i t a l i a n o a m a n t e n e r e u n a t t e g g i a m e n t o p r u d e n t e . N o n p e n s o c h e n e s s u n o p o s s a p e r m e t t e r s i a B r u x e l l e s o a P a r i g i d i f a r e i l b u l l o , c r e d o s i a m e g l i o a v e r e i s t i t u z i o n i e u r o p e e c h e p e n s a n o a l l a d i p l o m a z i a " , h a s o t t o l i n e a t o S a l v i n i .