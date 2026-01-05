N u u k , 4 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - " A d e s s o b a s t a " , h a r e a g i t o c o s ì i l p r i m o m i n i s t r o g r o e n l a n d e s e J e n s F r e d e r i k N i e l s s e n i n s e g u i t o a l l e r i p e t u t e m i n a c c e d e l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p d i v o l e r a n n e t t e r e l ' i s o l a a r t i c a . " B a s t a p r e s s i o n i . B a s t a a l l u s i o n i . B a s t a f a n t a s i e d i a n n e s s i o n e . S i a m o a p e r t i a l d i a l o g o . S i a m o a p e r t i a l l a d i s c u s s i o n e . M a t u t t o q u e s t o d e v e a v v e n i r e a t t r a v e r s o i c a n a l i a p p r o p r i a t i e n e l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , h a s c r i t t o s u F a c e b o o k i l c a p o d e l g o v e r n o g r o e n l a n d e s e .