B r u x e l l e s , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l e a d e r e u r o p e i , m i n a c c i a t i d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p d i i m p o r r e d a z i , h a n n o p u b b l i c a t o u n a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a i n c u i s o t t o l i n e a n o d i " e s p r i m e r e p i e n a s o l i d a r i e t à a l R e g n o d i D a n i m a r c a e a i r e s i d e n t i d e l l a G r o e n l a n d i a " . I l e a d e r h a n n o a g g i u n t o c h e l ' e s e r c i t a z i o n e m i l i t a r e , c h e c o i n v o l g e s o l d a t i d i d i v e r s i e s e r c i t i e u r o p e i i n G r o e n l a n d i a , " n o n r a p p r e s e n t a u n a m i n a c c i a p e r n e s s u n o " . L a d i c h i a r a z i o n e è s t a t a f i r m a t a d a i l e a d e r d i D a n i m a r c a , F i n l a n d i a , F r a n c i a , G e r m a n i a , P a e s i B a s s i , N o r v e g i a , S v e z i a e G r a n B r e t a g n a .