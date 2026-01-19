R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e b o r s e d i t u t t a E u r o p a s o n o i n r o s s o . L ’ e c o n o m i a e u r o p e a è s o t t o p o s t a a s c o s s e v i o l e n t e p r o v o c a t e d a l l e m i n a c c e a m e r i c a n e . E p p u r e a n c o r a u n a v o l t a M e l o n i è t i e p i d a c o n T r u m p n e l t e n t a t i v o d i m e d i a r e . U n a s u d d i t a n z a i n a c c e t t a b i l e . D i m o s t r i d i a v e r e a c u o r e l ’ E u r o p a e c h i e d a c h e s i a a p p l i c a t o l o s t r u m e n t o d i r i s p o s t a s u i d a z i e s i c o l p i s c a n o l e m u l t i n a z i o n a l i a m e r i c a n e . D a l l a G r o e n l a n d i a a l V e n e z u e l a , i l f u t u r o d e l m o n d o n o n p u ò e s s e r e d i s e g n a t o d a c h i v u o l e f a r e a p e z z i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .