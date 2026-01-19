R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ B o r s e i n r o s s o , p a e s i e u r o p e i c h e s i o r g a n i z z a n o p e r r i s p o n d e r e a l l e m i n a c c e a m e r i c a n e . I n q u e s t o q u a d r o G i o r g i a M e l o n i , a n c o r a u n a v o l t a , t r o v a i l m o d o d i e s s e r e ‘ m o r b i d a ’ n e i c o n f r o n t i d i D o n a l d T r u m p , p e n s a n d o c h e q u e s t a s u a d e l i c a t e z z a p o s s a p o r t a r e q u a l c h e v a n t a g g i o a l n o s t r o P a e s e . Q u e s t o a t t e g g i a m e n t o s i s t a t r a s f o r m a n d o i n u n a s u d d i t a n z a c h e i s o l a a n c o r a d i p i ù l ’ I t a l i a n e l g i à d i f f i c i l e c o n t e s t o d e l n o s t r o c o n t i n e n t e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " L ’ u n i c a s t r a d a è q u e l l a d e l l a c o e s i o n e e u r o p e a e c i c h i e d i a m o c o s a a s p e t t a G i o r g i a M e l o n i a d i n t e r l o q u i r e c o n g l i a l t r i p a e s i d e l l ’ U n i o n e c h e v o g l i o n o d a r e u n a r i s p o s t a n e t t a c o n c o n t r o m i s u r e f o r t i s u i d a z i a l l e p r o v o c a z i o n i t r u m p i a n e c h e c e r c a n o a n c o r a u n a v o l t a d i d i v e d e r e l ’ E u r o p a . C e l o c h i e d e l a s t o r i a e l a d i g n i t à d e l n o s t r o p a e s e e c e l o c h i e d o n o l e i m p r e s e i t a l i a n e c h e r i s c h i a n o d i e s s e r e c o l p i t e d a l l e p e r i c o l o s e s c e l t e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a ” .