R o m a , 1 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i è i n d i f f i c o l t a d a q u a n d o a b b i a m o r i u n i t o u n a c o l a z i o n e p r o g r e s s i s t a i n t u t t e l e r e g i o n i c o n v i t t o r i e n e t t e e i m p o r t a n t i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a I n o n d a . " C h e l a p a r t i t a è g i à a p e r t a n o n a b b i a m o b i s o g n o c h e l o d i c a G i o r g i a M e l o n i , l e i s t a r i c o n o s c e n d o c h e l a t a n t o d e c a n t a t a s t a b i l i t à d e l g o v e r n o d i p e n d e d a l f a t t o c h e a l l e s c o r s e e l e z i o n i p o l i t i c h e i l n o s t r o c a m p o , s b a g l i a n d o , s i è d i v i s o . O g g i c h e a b b i a m o m e s s o i n s i e m e l e n o s t r e d i f f e r e n z e e r i u n i t o u n a c o a l i z i o n e h a n n o c o m i n c i a t o a d i r e c h e q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e n o n è c o s ì s t a b i l e " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .