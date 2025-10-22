R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V e n i a m o a i t e m i d e l C o n s i g l i o E u r o p e o . U n a c o s a m i h a c o l p i t o , P r e s i d e n t e , d e l l a s u a r e l a z i o n e . L e i h a d e l e g a t o l a p o l i t i c a e s t e r a d i q u e s t o P a e s e a D o n a l d T r u m p , m e n t r e h a d i m e n t i c a t o l ' U n i o n e E u r o p e a . P r o p r i o o g g i c h e s e r v i r e b b e u n s a l t o i n a v a n t i n e l l ' i n t e g r a z i o n e e u r o p e a p e r n o n r i m a n e r e s c h i a c c i a t i d a l l ' a g g r e s s i v i t à d i T r u m p , d a l l e m i n a c c e d i P u t i n e d a l l ' e s p a n s i o n i s m o c i n e s e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l ' i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . " L e i p o t r e b b e s p i n g e r e l ' E u r o p a a u n p r o t a g o n i s m o p o l i t i c o e d i p l o m a t i c o p e r r i p o r t a r e l a p a c e a n z i c h é s p a l l e g g i a r e T r u m p i n q u e s t o t e n t a t i v o d i s m a n t e l l a r e l e s e d i m u l t i l a t e r a l i e s o s t i t u i r l e c o n l e s u e t e l e f o n a t e , m e n t r e v u o l e r i m p i a z z a r e q u i n d i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c o n l a l e g g e d e l p i ù f o r t e " .