R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I n t r e o r e d i c o n f e r e n z a s t a m p a d a G i o r g i a M e l o n i n e m m e n o u n a p a r o l a s u l l e p r i n c i p a l i p r e o c c u p a z i o n i d e g l i i t a l i a n i : l a s a n i t à p u b b l i c a e i l c a r o v i t a e n e m m e n o s u l l a s c u o l a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " P r o m e t t e v a d i a b o l i r e l e a c c i s e e i n v e c e l e h a a u m e n t a t e , p r o m e t t e v a d i r i d u r r e l e t a s s e e i n v e c e s i a m o a i m a s s i m i d a 1 0 a n n i . P r o m e t t e v a n o d i a n t i c i p a r e l e p e n s i o n i e i n v e c e h a n n o r i t a r d a t o l ’ e t à p e n s i o n a b i l e . D a v a n t i a l l a s u a i n c o e r e n z a t o c c h e r à a n o i c o s t r u i r e u n ’ I t a l i a p i ù g i u s t a " .