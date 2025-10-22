R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O r a è i l t e m p o d e l l a v e r i t à , p r e s i d e n t e . L a s c i a m o a l l e s p a l l e i m o n o l o g h i s u i s o c i a l e a n c h e T e l e m e l o n i , l a s c i a m o a l l e s p a l l e i v i d e o d e l l a p o m p a d i b e n z i n a i n c u i p r o m e t t e v a l ' a b o l i z i o n e d e l l e a c c i s e . V o l e v a t e a b o l i r e l a F o r n e r o e s t a t e r i t a r d a n d o l a p e n s i o n e a l 9 9 % d e i l a v o r a t o r i . L a s u a i n c o e r e n z a o r m a i è c o n c l a m a t a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l ' i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i .