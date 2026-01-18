R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S u I n s t a g r a m v a d i m o d a r i c o r d a r e i l 2 0 1 6 . P e r m e è s t a t o u n a n n o b e l l i s s i m o . S ì , è v e r o : h o p e r s o i l r e f e r e n d u m e - c a s o u n i c o i n I t a l i a - m i s o n o d i m e s s o d a t u t t o , r i p a r t e n d o d a z e r o . M a i l 2 0 1 6 è s t a t o a n c h e l ’ a n n o d e l l e l e g g i s u i d i r i t t i c i v i l i , s u i d i r i t t i s o c i a l i , s u I n d u s t r i a 4 . 0 , s u l D o p o d i n o i e s u m o l t o a l t r o . A b b i a m o f a t t o t a n t i s s i m o ! E a l l a f i n e i p o l i t i c i s i d i v i d o n o t r a q u e l l i c h e f a n n o e q u e l l i c h e c h i a c c h i e r a n o : i p r i m i l a s c i a n o q u a l c o s a , i s e c o n d i s o n o i n f l u e n c e r s c a d e n t i . S i m p a t i c o i l g i o c h i n o d e l r i c o r d o e a l l a f i n e l a n o s t a l g i a è s e m p r e u n s e n t i m e n t o b e l l i s s i m o . M a i o v o g l i o d i r v i c h e h o a n c h e t a n t a v o g l i a d i f u t u r o . E s o n o c o n v i n t o c o n i l p o e t a c h e i l p i ù b e l l o d e i m a r i è q u e l l o c h e n o n a b b i a m o a n c o r a n a v i g a t o . C h e d o l c e i l p a s s a t o , c h e b e l l o i l f u t u r o . B u o n a d o m e n i c a a m i c i ! " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u I n s t a g r a m .