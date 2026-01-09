R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ G u a r d a t e c o m e G i o r g i a M e l o n i v a i n d i f f i c o l t à q u a n d o l e c h i e d o n o d i p a r l a r e d e i p r o b l e m i d e l l ’ I t a l i a . ‘ G u a r d i … N e l s e n s o … A l l o r a … ’ , d i c e l a p r e m i e r . C ’ è i l p a n i c o , n o n s a c o m e r i s p o n d e r e a l l a d o m a n d a ” . L o d i c e i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n u n r e e l s u I n s t a g r a m , n e l q u a l e m o s t r a l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o c h e f a t i c a a r i s p o n d e r e a u n a d o m a n d a d i u n a g i o r n a l i s t a s u l l ’ a u m e n t o d e l l e t a s s e d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i q u e s t a m a t t i n a . “ L a v e r i t à è c h e - p r o s e g u e i l l e a d e r I v - c o n G i o r g i a M e l o n i s t a a u m e n t a n d o t u t t o : a u m e n t a n o l e t a s s e , l e s i g a r e t t e , i l g a s o l i o , l e a c c i s e , l ’ r c a u t o . M e t t o n o l e t a s s e p e r s i n o s u i p a c c h i d i A m a z o n . S e l a p r e s s i o n e f i s c a l e è a l 4 2 , 8 % , p u ò d i r e c h e è u n g i o c h e t t o c h i s t a c h i u s o a p a l a z z o , l o n t a n o d a l l e e s i g e n z e d e g l i i t a l i a n i . M e l o n i s i m e t t a n e i p a n n i d i c h i d e v e a n d a r e a f a r e l a s p e s a o i l p i e n o e s i r e n d e r à c o n t o c h e l ’ a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e è u n d i s a s t r o . B i s o g n a a v e r e i l c o r a g g i o d i d i r l o f o r t e e c h i a r o - c o n c l u d e R e n z i - c o n q u e s t o g o v e r n o g l i i t a l i a n i s t a n n o p e g g i o , s o n o m e n o s i c u r i e p i ù p o v e r i , p e r ò s u q u e s t o G i o r g i a M e l o n i f a f i n t a d i n i e n t e ” .