R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T r e a n n i a l G o v e r n o t r a i m b o s c a t e r o c a m b o l e s c h e , a s s a l t i s u r r e a l i , c o l p i a l l e s p a l l e s f e r r a t i c o n m i r a d i s c u t i b i l e c h e f i n i v a n o p e r c o l p i r e a s i n i s t r a , s a b o t a t o r i e f f i c a c i c o m e f u n a m b o l i , i n v i d i o s i r a n c o r o s i e f a l l a c i , c o m p l o t t i s t i f i n a l m e n t e d i s o c c u p a t i . T u t t o p e r l ’ I t a l i a e l ’ I t a l i a s t a a i u t a n d o l a d e s t r a a r i s c a t t a r l a , i n d i f f e r e n t e d i f r o n t e a c h i c o n t r a s t a g o f f a m e n t e l ’ i n e l u d i b i l e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " P e r q u a n t o s i p o s s a p r o t e n d e r e p e r u n a s u p r e m a z i a d e l l a p o l i t i c a s u l l e l e a d e r s h i p - p r o s e g u e - q u e s t a è l a f a s e s t o r i c a c h e s i g e n e r a c o n C r a x i e a l l i n e a a n c h e l ’ I t a l i a a l l e a l t r e d e m o c r a z i e o c c i d e n t a l i , g u i d a t e d a c a n c e l l i e r i e p r e s i d e n t i c a r i s m a t i c i d e s t i n a t i a o l t r e p a s s a r e l a q u o t i d i a n i t à p e r r e s t a r e n e l l a s t o r i a " . " S u l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l s i a f f a s t e l l a n o i t a n t i s u c c e s s i c o n s e g u i t i i n q u e s t i t r e a n n i , l u c i l o n t a n e r i s p e t t o a l p r i m a t o d e l l a c r e d i b i l i t à r i t r o v a t a e a l l ’ a p p r e z z a m e n t o p o p o l a r e c h e f i n a l m e n t e s f o n d a a s i n i s t r a e t r o v a c o n s e n s o d i f f u s o p o s t i d e o l o g i c o . P r i m o s a p o r e , a n c o r a l o n t a n o , d i c o m u n i t à n a z i o n a l e . T r a g u a r d i c h e o l t r e p a s s a n o i l c o d i c e d e l l a p o l i t i c a m e d i o c r e d e g l i u l t i m i d e c e n n i e s c a v a n o l a p i e t r a , r o m p o n o l ’ i m m o b i l i s m o e f a n n o s e n t i r e , q u a s i , t u t t i n e l l a s t e s s a t r i n c e a . P e r q u a n t o s i p o s s a p r o t e n d e r e p e r u n a s u p r e m a z i a d e l l a p o l i t i c a s u l l e l e a d e r s h i p o g g i q u e s t a r i v o l u z i o n e d o l c e s i c o n s u m a n e l n o m e d i G i o r g i a M e l o n i : t r e a n n i d i T e r z a R e p u b b l i c a " , c o n c l u d e .