R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a c o n f e r m a d e l l a l i n e a f i l o - t r u m p i a n a i n p o l i t i c a e s t e r a , b u g i e e p r o p a g a n d a s u l p i a n o i n t e r n o c o m p r e s o l ' a t t a c c o a i g i u d i c i , l ' a s s e n z a d i p r o p o s t e e i d e e p e r l a c r e s c i t a d e l P a e s e , l a r i m o z i o n e d e i p r o b l e m i a p a r t i r e d a l l a s a n i t à . I n e s t r e m a s i n t e s i q u e s t o i l g i u d i z i o d e l l e o p p o s i z i o n i s u l l a c o n f e r e n z a s t a m p a o g g i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . L a b o c c i a t u r a è a 3 6 0 g r a d i . A l l ' a p e r t u r a d e l l ' a n n o p r e - e l e t t o r a l e , l e d i s t a n z e s i a c c e n t u a n o . E a n c h e u n t e m a d i c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e c o m e l a l e g g e e l e t t o r a l e p a r t e i n s a l i t a : i n p r e s e n z a d i u n n o ' p r e g i u d i z i a l e ' , l a p r e m i e r i n t e n d e a n d a r e a v a n t i a m a g g i o r a n z a . " U n a p i s t o l a s u l t a v o l o " , i l c o m m e n t o d a A v s . I n m e z z o a n c h e l a d a t a d e l r e f e r e n d u m , c o n f e r m a t a p e r i l 2 2 e 2 3 m a r z o , e c h e d o m a n i s a r à t r a g l i a r g o m e n t i d e l l ' i n i z i a t i v a d e l f r o n t e d e l N o a c u i p a r t e c i p a n o i l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e , N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i . I n s i e m e m a a n c o r a l o n t a n i d a u n p r o g e t t o c o m u n e e c o n d i v i s o . " M e l o n i o g g i e r a s p o m p a m a n o i n o n a b b i a m o u n a r i s p o s t a a l t e r n a t i v a c o m u n e d a o f f r i r e a l P a e s e . Q u e i d u e " , o v v e r o S c h l e i n e C o n t e , " n o n s i p a r l a n o e i n v e c e d o v r e m m o a c c e l e r a r e . . . " , s c a l p i t a u n e s p o n e n t e d e l l a s i n i s t r a i n T r a n s a t l a n t i c o . S c h l e i n c o m m e n t a l a p r e m i e r n e l t a r d o p o m e r i g g i o . L a s e g r e t a r i a d e l P d b a t t e s u l l e ' d i m e n t i c a n z e ' d i M e l o n i , o v v e r o i p r o b l e m i d e l P a e s e , e s u l l a s u a ' i n c o e r e n z a ' : " I n t r e o r e d i c o n f e r e n z a s t a m p a d a G i o r g i a M e l o n i n e m m e n o u n a p a r o l a s u l l e p r i n c i p a l i p r e o c c u p a z i o n i d e g l i i t a l i a n i : l a s a n i t à p u b b l i c a e i l c a r o v i t a e n e m m e n o s u l l a s c u o l a . P r o m e t t e v a d i a b o l i r e l e a c c i s e e i n v e c e l e h a a u m e n t a t e , p r o m e t t e v a d i r i d u r r e l e t a s s e e i n v e c e s i a m o a i m a s s i m i d a 1 0 a n n i . P r o m e t t e v a n o d i a n t i c i p a r e l e p e n s i o n i e i n v e c e h a n n o r i t a r d a t o l ’ e t à p e n s i o n a b i l e . D a v a n t i a l l a s u a i n c o e r e n z a t o c c h e r à a n o i c o s t r u i r e u n ’ I t a l i a p i ù g i u s t a " . C o n t e a t t a c c a M e l o n i s u l l ' a s s e n z a d i p r o p o s t e c o n c r e t e . " O l t r e d u e o r e d i c o n v e r s a z i o n e , d i p r o g r a m m i : ' v o r r ò ' , ' f a r ò ' , ' p r o g r a m m e r e m o ' . N e l p e n u l t i m o a n n o a P a l a z z o C h i g i , M e l o n i o g g i s e m b r a v a a l d i s c o r s o d i i n s e d i a m e n t o . D o p o t r e a n n i d i g o v e r n o , n o n c i h a d e t t o n u l l a e n o n h a d a t o u n a r i s p o s t a a i 6 m i l i o n i d i c i t t a d i n i c h e r i n u n c i a n o a l l e c u r e , a l l e l u n g h e l i s t e d i a t t e s a , l a s a n i t à n o n è t r a l e p r i o r i t à i n d i c a t e . I n v e c e h a t a c i u t o u n a p r i o r i t à , c h e è q u e l l a d e l r i a r m o . G i o r g e t t i h a a n t i c i p a t o c h e c r e e r a n n o u n o s c o s t a m e n t o p e r p r e n d e r e s o l d i i n d e f i c i t p e r l e a r m i . S u e c o n o m i a e s i c u r e z z a t a n t i i m p e g n i m a d o p o t r e a n n i c i a s p e t t a v a m o q u a l c o s a d i c o n c r e t o " . Q u i n d i i l r a p p o r t o c o n T r u m p : " P e r q u a n t o r i g u a r d a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , a b b i a m o s c o p e r t o c h e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e è t u t t a q u e s t i o n e d i g e o p o l i t i c a . E s i s t e f i n o a u n c e r t o l i m i t e , i l l i m i t e l o s t a b i l i s c e T r u m p e n o i o v v i a m e n t e a s e g u i r l o " . N i c o l a F r a t o i a n n i s i r i v o l g e c o s ì a M e l o n i : " B a s t a p r e s e i n g i r o , i l g o v e r n o d e l l a d e s t r a n o n h a f a t t o u n b e l n i e n t e p e r a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i d i c h i l a v o r a " . I n c a l z a A n g e l o B o n e l l i : " L e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i r a c c o n t a n o u n ' I t a l i a c h e n o n c o i n c i d e c o n l a r e a l t à s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e l P a e s e " . E p e r i l l e a d e r d i A v s è " g r a v e a n c h e l ' a m b i g u i t à s u l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e . M e l o n i c o n t i n u a a n o n c o n d a n n a r e c o n c h i a r e z z a l e a z i o n i d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , d a l l a G r o e n l a n d i a a l V e n e z u e l a . S i r i c h i a m a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , m a l o s i a p p l i c a a g e o m e t r i a v a r i a b i l e " . R i c c a r d o M a g i p a r l a a n c h e d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e : " S e l a r e t o r i c a è q u e l l a d i A t r j e u , p o s s i a m o b e n d i r e c h e o g g i n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i G i o r g i a M e l o n i h a v i n t o i l n u l l a . S u l p i a n o i n t e r n o , l ' u n i c a n o t i z i a d a t a è c h e i l g o v e r n o è p r o n t o a d a n d a r e a v a n t i a c o l p i d i m a g g i o r a n z a s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e " s u u n a r i f o r m a c h e " t r a s f o r m e r e b b e u n a m i n o r a n z a n e l P a e s e i n u n a f o r t e m a g g i o r a n z a i n P a r l a m e n t o . A l l a f a c c i a d e l t a n t o d e c a n t a t o ' p o p o l o ' ' ' . C h i r u r g i c o M a t t e o R e n z i : " S e g u i r e l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i f i n e a n n o d i G i o r g i a M e l o n i p e r m e t t e d i c o g l i e r e u n a s e m p l i c e v e r i t à : s u s i c u r e z z a e t a s s e l a P r e m i e r è m o l t o i n d i f f i c o l t à . S e i l c e n t r o s i n i s t r a p a r l a s e r i a m e n t e d i s i c u r e z z a e t a s s e , M e l o n i p e r d e l e e l e z i o n i " .