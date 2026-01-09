R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M i s a r e i a s p e t t a t a u n a d o m a n d a s u u n a l t r o i m p o r t a n t e s c o o p c h e a v e t e f a t t o i n q u e s t e s e t t i m a n e , i n q u e s t i m e s i , r e l a t i v o a l f a t t o c h e i o a v r e i b r i g a t o c o n l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e p e r f a r a c c a t a s t a r e c a s a m i a i n u n a c l a s s e c a t a s t a l e d i v e r s a d a q u e l l a c h e c a s a m i a m e r i t e r e b b e . A v e t e p r e s e n t a t o q u e s t a c o m e u n a g r a n d e i n c h i e s t a " , m a " c h i u n q u e a v e s s e v o l u t o f a r e u n a p r o p r i o v e l o c i s s i m a , b r e v i s s i m a v e r i f i c a s u q u e s t o t e m a , s i s a r e b b e r e s o c o n t o c h e n e l q u a r t i e r e n e l q u a l e i o a b i t o , f u o r i d a l r a c c o r d o a n u l a r e , n o n c ' è n e a n c h e u n a c a s a a c c a t a s t a t a a l i v e l l o A / 8 , c i o è d o v e v o i r i t e n e t e c h e i o d o v e s s i a c c a t a s t a r e c a s a m i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o , r i s p o n d e n d o a d u n a d o m a n d a d e l l a g i o r n a l i s t a d e ' I l D o m a n i ' . " I n t u t t o i l m u n i c i p i o n e l q u a l e a b i t o - h a i n s i s t i t o l a p r e m i e r - c i s o n o d u e c a s e a c c a t a s t a t e A / 8 , u n a è l a v i l l a d i u n f a m o s o c a l c i a t o r e c o n i c a m p i d a t e n n i s d e n t r o . Q u i n d i n o n h o c a p i t o s e l o s c o o p e r a c h e l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e d e v e a c c a t a s t a r e c a s a d e l l a M e l o n i , p e r c h é l a M e l o n i n o n c i s t a e s a t t a m e n t e s i m p a t i c a , i n u n a c l a s s e n e l l a q u a l e p a g a p i ù t a s s e o s e i l v o s t r o s c o o p e r a e f f e t t i v a m e n t e u n a c o s a s e r i a . H o a p p r o f i t t a t o p e r r i s p o n d e r e a u n a d e l l e t a n t e m e n z o g n e c h e h o s e n t i t o r a c c o n t a r e e a l l e a c c u s e i n f a m a n t i c h e h o s e n t i t o r a c c o n t a r e s u l m i o c o n t o i n q u e s t i a n n i " .