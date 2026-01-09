R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i o c a p o d i g a b i n e t t o h a d e n u n c i a t o p e r c h é r i t i e n e d i e s s e r e s t a t o s p i a t o . S u q u e s t o c h i a r a m e n t e c ' è u n a l a v o r o d e l l a m a g i s t r a t u r a e l a m a g i s t r a t u r a c i d i r à . S e C a p u t i è s t a t o s p i a t o o p p u r e n o , c h i a r a m e n t e d i f f i c i l m e n t e l o p o s s o a v e r f a t t o s p i a r e i o , a t t e s o c h e è i l m i o c a p o d i g a b i n e t t o e q u i n d i f o r s e s p i a r e i l m i o c a p o d i g a b i n e t t o e q u i v a r r e b b e a s p i a r e d i r e t t a m e n t e m e s t e s s a . P e r ò u n a c o s a g l i e l a d i c o : l e i n f o r m a z i o n i s e n s i b i l i s u G a e t a n o C a p u t i s o n o s t a t e p u b b l i c a t e d a l v o s t r o g i o r n a l e . S e c o n d o G a e t a n o C a p u t i , q u e l l e i n f o r m a z i o n i s e n s i b i l i n o n s o n o r e p e r i b i l i s u f o n t e a p e r t a . F o r s e v u o l e d i r e l e i q u a l c o s a a m e s u q u e s t a v i c e n d a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o , r i s p o n d e n d o a d u n a d o m a n d a d e l l a g i o r n a l i s t a d e ' I l D o m a n i ' .