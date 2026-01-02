R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a s i s v e g l i a n e l 2 0 2 6 c o s ì : a u m e n t a n o l e a c c i s e s u l g a s o l i o ( + 4 c e n t e s i m i a l l i t r o ) , l e a s s i c u r a z i o n i s u l l e a u t o ( + 1 0 % ) e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i ( + 1 . 5 % ) . A u m e n t i d e c i s i d a l g o v e r n o M e l o n i c h e s i s c a r i c h e r a n n o s u i c i t t a d i n i i n f o r m a d i r e t t a e i n d i r e t t a , v i s t o c h e a u m e n t e r a n n o a n c h e i p r e z z i d e i b e n i a l i m e n t a r i , p e r e f f e t t o d e l l ’ a u m e n t o d e i c o s t i d i t r a s p o r t o . S i t r a t t a d i t a s s e o c c u l t e c h e i l g o v e r n o d e l l a d e s t r a m e t t e e c h e t o g l i e r a n n o d a l l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i a l t r i 7 0 0 m i l i o n i d i e u r o c i r c a , n e i p r o s s i m i m e s i " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " D o p o a v e r r a g g i u n t o i l r e c o r d d i p r e s s i o n e f i s c a l e p i ù a l t a d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , è i n t o l l e r a b i l e - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - c h e l a d e s t r a c o n t i n u i a f a r p a g a r e i l c o n t o d e l l e p r o p r i e s c e l t e s c e l l e r a t e a c h i l a v o r a , m a n d a a v a n t i i l P a e s e e d è s e m p r e p i ù i n d i f f i c o l t à . L a r e a l t à è c h e q u e s t o g o v e r n o t u t e l a s p e c u l a t o r i , e v a s o r i e s u p e r r i c c h i , - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - t u t t a g e n t e c h e c a m p a a s b a f o s u l l a p e l l e d i l a v o r a t o r i , p e n s i o n a t i e c e t i m e d i e p o p o l a r i " .