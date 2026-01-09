Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Meloni, basta prese in giro: il governo della destra non ha fatto un bel niente per aumentare gli stipendi di chi lavora. Infatti ad un lavoratore medio mancano quasi 200 al mese di stipendio per recuperare il potere d'acquisto perso solo negli ultimi 5 anni.Le briciole del cuneo fiscale vengono assorbite dal fiscal drag e il potere d'acquisto ha visto un lieve aumento solo perché si è ridotta l'inflazione, non perché sono aumentate le buste paga. Quindi per milioni di lavoratori non cambia nulla, perché il prezzo per riempire il carrello della spesa non è diminuito di certo". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. "E non c'è bisogno di scaldarsi se i giornalisti fanno domande scomode sulle promesse elettorali che la destra in questi anni ha tradito: volevano abolire la Fornero, e alla fine hanno aumentato l'età per andare in pensione. Volevano ridurre le tasse, hanno buttato miliardi di soldi pubblici, e ci troviamo con la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni. Volevano dare 1000 con un click, hanno dato pochi centesimi con un'intera manovra. Questi sono i fatti, che smontano la propaganda del governo Meloni. E di questo dovranno rispondere, innanzitutto - conclude Fratoianni - ai cittadini che devono barcamenarsi tra mille difficoltà".