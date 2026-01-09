R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i , b a s t a p r e s e i n g i r o : i l g o v e r n o d e l l a d e s t r a n o n h a f a t t o u n b e l n i e n t e p e r a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i d i c h i l a v o r a . I n f a t t i a d u n l a v o r a t o r e m e d i o m a n c a n o q u a s i 2 0 0 € a l m e s e d i s t i p e n d i o p e r r e c u p e r a r e i l p o t e r e d ' a c q u i s t o p e r s o s o l o n e g l i u l t i m i 5 a n n i . L e b r i c i o l e d e l c u n e o f i s c a l e v e n g o n o a s s o r b i t e d a l f i s c a l d r a g e i l p o t e r e d ' a c q u i s t o h a v i s t o u n l i e v e a u m e n t o s o l o p e r c h é s i è r i d o t t a l ' i n f l a z i o n e , n o n p e r c h é s o n o a u m e n t a t e l e b u s t e p a g a . Q u i n d i p e r m i l i o n i d i l a v o r a t o r i n o n c a m b i a n u l l a , p e r c h é i l p r e z z o p e r r i e m p i r e i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a n o n è d i m i n u i t o d i c e r t o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " E n o n c ' è b i s o g n o d i s c a l d a r s i s e i g i o r n a l i s t i f a n n o d o m a n d e s c o m o d e s u l l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i c h e l a d e s t r a i n q u e s t i a n n i h a t r a d i t o : v o l e v a n o a b o l i r e l a F o r n e r o , e a l l a f i n e h a n n o a u m e n t a t o l ' e t à p e r a n d a r e i n p e n s i o n e . V o l e v a n o r i d u r r e l e t a s s e , h a n n o b u t t a t o m i l i a r d i d i s o l d i p u b b l i c i , e c i t r o v i a m o c o n l a p r e s s i o n e f i s c a l e p i ù a l t a d e g l i u l t i m i 1 0 a n n i . V o l e v a n o d a r e 1 0 0 0 € c o n u n c l i c k , h a n n o d a t o p o c h i c e n t e s i m i c o n u n ' i n t e r a m a n o v r a . Q u e s t i s o n o i f a t t i , c h e s m o n t a n o l a p r o p a g a n d a d e l g o v e r n o M e l o n i . E d i q u e s t o d o v r a n n o r i s p o n d e r e , i n n a n z i t u t t o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - a i c i t t a d i n i c h e d e v o n o b a r c a m e n a r s i t r a m i l l e d i f f i c o l t à " .