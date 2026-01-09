R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A n n o n u o v o , p r o p a g a n d a v e c c h i a : p e r l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o M e l o n i T u t t o v a b e n e , m a n o n è c o s ì " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " O g g i h a d e t t o c h e g l i s t i p e n d i c r e s c o n o m a i n r e a l t à - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - n o n c r e s c o n o , è s o l o d i m i n u i t a c o n t e s t u a l m e n t e l ’ i n f l a z i o n e u n p o c o , m a q u e s t o n o n d à n e s s u n a r i s p o s t a a c h i d e v e c o n f r o n t a r s i q u o t i d i a n a m e n t e c o n i p r e z z i d e l l a s p e s a , c h e c o n t i n u a n o a c r e s c e r e . S i a m o u n P a e s e f e r m o s u l p i a n o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , l e c r i s i i n d u s t r i a l i s i m o l t i p l i c a n o . S u l l e p e n s i o n i n e s s u n a r i s p o s t a a n z i a b b i a m o a v u t o i l p e g g i o r a m e n t o d e l l a l e g g e F o r n e r o , a u m e n t a l a p r e s s i o n e f i s c a l e " . " E s u l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e p e g g i o m i s e n t o : p a r o l e v u o t e , a n c o r a u n a v o l t a l ’ i n c a p a c i t à d i d i r e c i ò c h e a n d r e b b e d e t t o . E c i o è c h e q u e l l o c h e h a f a t t o T r u m p i n V e n e z u e l a è u n a v i o l a z i o n e c l a m o r o s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e c h e n o i s t i a m o d a l l ’ a l t r a p a r t e . N o n p e r c h é v o g l i a m o r o m p e r e a l l e a n z e s t o r i c h e d e l l ’ I t a l i a m a s e m p l i c e m e n t e p e r c h é v o g l i a m o c h e q u e l l e a l l e a n z e s i a n o f o n d a t e s u l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e n o n s u l l a s u a v i o l a z i o n e s i s t e m a t i c a . D u n q u e d i r e i c h e n o n c ’ è p r o p r i o n i e n t e - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - s u c u i p r o m u o v e r e o g g i G i o r g i a M e l o n i " .