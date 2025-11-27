R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o e s p r i m e r e l a m i a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a l m i n i s t r o S a n t a n c h è p e r l e s q u a l l i d e m i n a c c e r i c e v u t e s u i s o c i a l . U n g e s t o i n a c c e t t a b i l e c h e v a c o n d a n n a t o c o n f o r z a : i l c o n f r o n t o p u b b l i c o e p o l i t i c o , a n c h e n e i t o n i p i ù a c c e s i e n e l l e d i v e r g e n z e p i ù m a r c a t e , m a i p u ò a r r i v a r e a s i m i l i i n t i m i d a z i o n i . F o r t u n a t a m e n t e l ' a u t o r e d i q u e s t e m i n a c c e è s t a t o p r o n t a m e n t e i n d i v i d u a t o d a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , c h e r i n g r a z i o p e r i l l o r o i n s t a n c a b i l e l a v o r o . I l m i n i s t r o S a n t a n c h è n o n s i f a r à c e r t o i n t i m o r i r e e a n d r à a v a n t i c o n a n c o r p i ù f o r z a p e r r i l a n c i a r e , c o m e s t a b e n f a c e n d o , u n s e t t o r e c h i a v e p e r l ' e c o n o m i a i t a l i a n a " . C o s ì G r a z i a D i M a g g i o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .