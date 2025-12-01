M i l a n o , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , p a r t e c i v i l e i n s i e m e a l d e p u t a t o d i F d I M a n l i o M e s s i n a n e l p r o c e s s o m i l a n e s e a c a r i c o d i F a b r i z i o C o r o n a e d i L u c a A r n a u , d i r e t t o r e d e l l a t e s t a t a g i o r n a l i s t i c a o n l i n e ' D i l l i n g e r n e w s ' , a c c u s a t i d i d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a p e r a v e r d i f f u s o , i l 2 0 o t t o b r e 2 0 2 3 , l a f a k e n e w s s u l l a p r e s u n t a r e l a z i o n e t r a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e l ' o n o r e v o l e s i c i l i a n o s a r à s e n t i t a c o m e t e s t i m o n e a P a l a z z o C h i g i i l p r o s s i m o 2 1 m a g g i o . L ' a p p u n t a m e n t o è f i s s a t o p e r l e o r e 1 1 . E ' q u a n t o s t a b i l i t o n e l l ' u d i e n z a d i o g g i d a v a n t i a l T r i b u n a l e d i M i l a n o d o v e s t a t i s e n t i t i a l c u n i t e s t i m o n i d e l l ' a c c u s a .