( A d n k r o n o s ) - L a p r o s s i m a u d i e n z a è f i s s a t a p e r i l p r o s s i m o 1 6 m a r z o a M i l a n o q u a n d o v e r r a n n o s e n t i t i g l i u l t i m i t e s t i m o n i e l o s t e s s o F a b r i z i o C o r o n a s i s o t t o p o r r à a l l ' e s a m e i n a u l a p e r s p i e g a r e l a s u a v e r i t à . I l 2 1 m a g g i o , i n v e c e , a M o n t e c i t o r i o ( n o n P a l a z z o C h i g i c o m e i n i z i a l m e n t e i n d i c a t o , n d r ) v e r r à s e n t i t a G i o r g i a M e l o n i . M o n t e c i t o r i o è l a s e d e c h e v i e n e u t i l i z z a t a i n q u e s t i c a s i . A m a g g i o l a p r e m i e r è c h i a m a t a c o m e t e s t i m o n e e a l l ' u d i e n z a p u b b l i c a , o l t r e a l l o s t e s s o C o r o n a , p o t r à p a r t e c i p a r e l a s t a m p a .