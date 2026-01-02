R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o 2 0 2 6 c o s t a d i p i ù , f r a l e a l t r e c o s e , f a r e l ' a s s i c u r a z i o n e a l l ' a u t o , m e t t e r e i l g a s o l i o , p a g a r e i p e d a g g i s u l l e a u t o s t r a d e . A l c u n e a s s o c i a z i o n i d e i c o n s u m a t o r i s t i m a n o a u m e n t i p e r 9 0 0 m i l i o n i a c a r i c o d e i c i t t a d i n i . I l G o v e r n o h a d e t t o n o a t u t t e l e n o s t r e p r o p o s t e c o n t r o i l c a r o v i t a e h a f a t t o a n c h e u n p a s t i c c i o s u l r i n n o v o d e i b o n u s g i o v a n i e d o n n e , s u c u i o r a d o v r a n n o r i m e d i a r e i n f r e t t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " S e c o n d o l o r o d i f r o n t e a i r i n c a r i i p e n s i o n a t i c o n l a m i n i m a s e l a c a v e r a n n o c o n + 3 e u r o s u l c e d o l i n o , g l i o p e r a i c o n + 2 e u r o i n b u s t a p a g a e i l 4 0 % d e i g i o v a n i l a v o r e r à a n c o r a p e r m e n o d i 9 e u r o l ' o r a , p e r c h é p e r i l G o v e r n o i l s a l a r i o m i n i m o n o n s e r v e - p r o s e g u e i l l e a d e r d e l M 5 s - . L a c o p e r t a è c o r t a , d i c o n o . M a r i s c a l d a b e n i s s i m o c h i p r o d u c e a r m i , i g i g a n t i d e l w e b , i c o l o s s i e n e r g e t i c i e l e b a n c h e c h e h a n n o f a t t o e x t r a p r o f i t t i m i l i a r d a r i c o n b o l l e t t e e m u t u i . I s e t t o r i d a c u i a v e v a m o s u g g e r i t o d i p r e n d e r e r i s o r s e p e r f a m i g l i e e i m p r e s e " . " N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i d i s i m p e g n a r c i , a s t e n e r c i , l a s c i a r c o r r e r e . S a r à u n a n n o d i i m p e g n o p e r c a m b i a r e l e c o s e " , c o n c l u d e C o n t e .