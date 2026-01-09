R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s e m b r a v a G i o r g i a M e l o n i , m a i l M a g o S i l v a n , c a p a c e d i f a r s p a r i r e l a r e a l t à i n d u e o r e e m e z z a d i c o n f e r e n z a s t a m p a " . C o s ì M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " M a i p r o n u n c i a t a l a p a r o l a s a n i t à , d i f r o n t e a s e i m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e h a n n o r i n u n c i a t o a l l e c u r e . M a i n e p p u r e s f i o r a t o i l t e m a d e l l a p o v e r t à , e p p u r e i n I t a l i a c r e s c o n o i p o v e r i a s s o l u t i e i l c e t o m e d i o s i i m p o v e r i s c e s e m p r e p i ù v e l o c e m e n t e . S u l c a r o v i t a m e n t e s a p e n d o d i m e n t i r e , m e t t e n d o i n d i s c u s s i o n e i m e t o d i d i r i l e v a m e n t o d e i d a t i m i c a l e m a n c a t e p o l i t i c h e d e l s u o g o v e r n o . S p a r i t a a n c h e l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e f e r m a a l p a l o e p e r s i n o l e p r o m e s s e m a n c a t e s u p e n s i o n i e a c c i s e , p e r s i n o l e p a l e s i d i v i s i o n i d e l l a m a g g i o r a n z a – l ’ u l t i m a s u l M e r c o s u r - f i n i s c o n o i n q u e s t a s o r t a d i g i o c o d i p r e s t i g i o " . " I l M a g o S i l v a n a l i a s G i o r g i a M e l o n i r i p e t e c o m e f o s s i m o a l p r i m o a n n o d i l e g i s l a t u r a e n o n a l p e n u l t i m o ' s t i a m o i n t e r v e n e n d o ' , ' è i n a g e n d a ' , ' l o f a r e m o ' . E s p r e s s i o n i r i p e t u t e p e r m a s c h e r a r e l ' i n e r z i a d i u n e s e c u t i v o c h e n o n m e t t e i n c a m p o r i s p o s t e v e r e . P e r o c c u p a r e t e m p i e s p a z i o d e l l ’ u n i c a c o n f e r e n z a s t a m p a d e l l ’ a n n o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p r o v a a f a r c i l ’ i n c a n t e s i m o , m a l a v i t a d e g l i i t a l i a n i s o m i g l i a s e m p r e p i ù a d u n i n c u b o , a l t r o c h é m a g i e e g i o c h i d i p r e s t i g i o ” .